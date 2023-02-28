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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'u gören bir daha baktı! Hadise'nin kopyası oldu

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan olan Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy gündeme oturdu. Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat yaşayan Temizsoy'un son halini gören bir daha baktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan oyuncunu değişimiyle Hadise'ye benzetildi.

Giriş Tarihi: 28.02.2023 14:01
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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy’u gören bir daha baktı! Hadise’nin kopyası oldu

Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteri ile hafızalarımıza kazınan Belemir Temizsoy'un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen genç oyuncu değişimiyle Hadise'ye benzetiliyor.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy’u gören bir daha baktı! Hadise’nin kopyası oldu

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe olarak tanıdığımız Belemir Temizsoy son haliyle dikkat çekti. Değişimiyle Hadise'ye benzetilen genç oyuncuya bakan bir daha bakıyor.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy’u gören bir daha baktı! Hadise’nin kopyası oldu

Hadise ile benzerliğinin farkında olan Temizsoy 'Hadise makyajı' videosu bile çekmişti. Belemir Temizsoy'un takipçileri ise 'Hadise'nin ikizi gibi' yorumlarında bulundu. İşte Belemir Temizsoy'un son hali...

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy’u gören bir daha baktı! Hadise’nin kopyası oldu

Afacan - Menderes Utku

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy’u gören bir daha baktı! Hadise’nin kopyası oldu

Afacan - Menderes Utku