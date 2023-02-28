Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'u gören bir daha baktı! Hadise'nin kopyası oldu

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan olan Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy gündeme oturdu. Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat yaşayan Temizsoy'un son halini gören bir daha baktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan oyuncunu değişimiyle Hadise'ye benzetildi.

Giriş Tarihi: 28.02.2023 14:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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