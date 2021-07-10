10 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ebru Şancı'ya mahkemeden kötü haber! Seyhan Erdağ davasında karar çıktı

Ebru Şancı'ya mahkemeden kötü haber! Seyhan Erdağ davasında karar çıktı

Ebru Şancı katıldığı bir magazin programında hamile ünlülerin karnı açık verdiği pozları eleştirmiş, 'Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum" demişti. Sosyal medyada olay olan açıklamalar sonrası Seyhan Erdağ, mankenlik döneminde çekilen çıplak fotoğraflarını yayınlamış ve Şancı ile mahkemelik olmuşlardı. Davada karar çıktı.

Giriş Tarihi: 10.07.2021 12:35
  • 1
  • 7
Ebru Şancı'ya mahkemeden kötü haber! Seyhan Erdağ davasında karar çıktı

Ebru Şancı, 2014'te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te Belçika'da evlenmişti. Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmiş, mankenliğe veda etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Ebru Şancı'ya mahkemeden kötü haber! Seyhan Erdağ davasında karar çıktı

Geçen aylarda anne olan Müge Boz, kısa süre önce oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya ve ikinci bebeğini martta doğuran Bergüzar Korel, oğlu Marsel'e kavuşacağı anı iple çeken oyuncu Cansu Tosun da geçtiğimiz aylarda hamilelik dönemlerinde karnı açık pozlar vermişti.

  • 3
  • 7
Ebru Şancı'ya mahkemeden kötü haber! Seyhan Erdağ davasında karar çıktı

Söz konusu fotoğraflar sonrası Şancı, bir televizyon programında "Karnım açık poz vermemi istiyorlar. 'Hayır' diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" şeklinde konuştu.

  • 4
  • 7
Ebru Şancı'ya mahkemeden kötü haber! Seyhan Erdağ davasında karar çıktı

ESKİ FOTOĞRAFLARINI KULLANDI

Seyhan Erdağ iddiaya göre kendisine ait bir sosyal medya hesabından Şancı'nın mankenlik yaparken çekilen üstsüz fotoğraflarını yayınladı ve fotoğrafların altına 'Karnı açık poz vermemi istiyorlar ama vermiyorum' diyerek alaylı bir mesaj paylaştı.

  • 5
  • 7
Ebru Şancı'ya mahkemeden kötü haber! Seyhan Erdağ davasında karar çıktı

ERDAĞ'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Erdağ'ın paylaşımı sonrası savcılığa başvuran Şancı, 'Mankenlik yaptığım dönemde çekilen görüntülerimi kullanarak beni küçük düşüren Erdağ'ın cezalandırılmasını istiyorum. Evlendim ve 2 çocuk sahibiyim. 3. çocuğumu da bekliyorum. Bu yapılan özel hayatımın ihlalidir' diyerek şikayetçi oldu.