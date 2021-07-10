10 Temmuz 2021, Cumartesi
ANA SAYFA
Ebru Şancı'ya mahkemeden kötü haber! Seyhan Erdağ davasında karar çıktı
Ebru Şancı katıldığı bir magazin programında hamile ünlülerin karnı açık verdiği pozları eleştirmiş, 'Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum" demişti. Sosyal medyada olay olan açıklamalar sonrası Seyhan Erdağ, mankenlik döneminde çekilen çıplak fotoğraflarını yayınlamış ve Şancı ile mahkemelik olmuşlardı. Davada karar çıktı.
Giriş Tarihi: 10.07.2021 12:35
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7