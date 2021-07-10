10 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u hayranlarını şaşırttı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u hayranlarını şaşırttı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Kardeşlerim dizisi ekranda fırtınalar estirirken dizi oyuncuları da bu sezonun en çok konuşulan isimleri oldu. Dizide Asiye ve Doruk karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, aralarındaki uyumla sosyal medyaya damga vurdu. Sevenleri tarafından mercek altına alındı. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran aralarındaki gerçek ile herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 10.07.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 13:20
  • 1
  • 43
Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u hayranlarını şaşırttı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Kardeşlerim dizisinin sevilen ikilisi Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, ekrana damga vurdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan iki genç oyuncu arasındaki boy farkı sevenlerini şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 43
Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u hayranlarını şaşırttı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Demet Özdemir - 1,7 m

  • 3
  • 43
Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u hayranlarını şaşırttı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Oğuzhan Koç - 1.70

  • 4
  • 43
Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u hayranlarını şaşırttı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Yağmur Tanrısevsin - 1,70 m

  • 5
  • 43
Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u hayranlarını şaşırttı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Gökhan Alkan - 1,88 m