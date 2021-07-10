Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u hayranlarını şaşırttı! Meğer Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Kardeşlerim dizisi ekranda fırtınalar estirirken dizi oyuncuları da bu sezonun en çok konuşulan isimleri oldu. Dizide Asiye ve Doruk karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, aralarındaki uyumla sosyal medyaya damga vurdu. Sevenleri tarafından mercek altına alındı. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran aralarındaki gerçek ile herkesi şoke etti.