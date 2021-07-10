Bir Zamanlar Çukurova’dan yeni rekor! İspanya'da rekorları altüst etti

'Bir Zamanlar Çukurova', elde ettiği 13.8 izlenme payı ile yayınlandığı Antena 3 kanalının reytinglerine de büyük bir sıçrama yaşattı. Dizi, ekran başındakilerin %51'i tarafından izlenerek toplam 1 milyon 274 bin kişiye ulaştı.

