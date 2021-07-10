10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Bir Zamanlar Çukurova’dan yeni rekor! İspanya'da rekorları altüst etti
Perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, ekranında yayınlandığı 3 sezon boyunca zirveden inmeyen 'Bir Zamanlar Çukurova' şimdi de İspanya'da reytinglerin zirvesine yerleşerek büyük bir başarıya imza attı.
Giriş Tarihi: 10.07.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 11:42
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