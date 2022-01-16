İrem Derici Cem Belevi Bircan Bali aşk üçgeninde sular durulmuyor! İrem Derici’den ihanetin ardından beklenmeyen hamle

Şarkıcı İrem Derici, müzik kariyeriyle olduğu kadar çarpıcı açıklamaları ve aşk hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor." 3-4 ay önce çok fena aldatıldım" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin kendisini Bircan Bali ile aldattığı öne sürülen Cem Belevi'ye bir şans verdiğinden söz ediliyor. Sunucu Bircan Bali'nin de boşandığı kocasıyla tekrar barıştığı ortaya çıktı. Bircan Bali'nin o paylaşımı çok dikkat çekerken İrem Derici ve Cem Belevi cephesindeki son durumda merak konusu oldu. İşte detaylar…