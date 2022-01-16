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Haberler Galeri İrem Derici Cem Belevi Bircan Bali aşk üçgeninde sular durulmuyor! İrem Derici’den ihanetin ardından beklenmeyen hamle

İrem Derici Cem Belevi Bircan Bali aşk üçgeninde sular durulmuyor! İrem Derici’den ihanetin ardından beklenmeyen hamle

Şarkıcı İrem Derici, müzik kariyeriyle olduğu kadar çarpıcı açıklamaları ve aşk hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor." 3-4 ay önce çok fena aldatıldım" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin kendisini Bircan Bali ile aldattığı öne sürülen Cem Belevi'ye bir şans verdiğinden söz ediliyor. Sunucu Bircan Bali'nin de boşandığı kocasıyla tekrar barıştığı ortaya çıktı. Bircan Bali'nin o paylaşımı çok dikkat çekerken İrem Derici ve Cem Belevi cephesindeki son durumda merak konusu oldu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.01.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 16:54
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İrem Derici Cem Belevi Bircan Bali aşk üçgeninde sular durulmuyor! İrem Derici’den ihanetin ardından beklenmeyen hamle

Genç şarkıcı Cem Belevi'nin meslektaşı İrem Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

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İrem Derici Cem Belevi Bircan Bali aşk üçgeninde sular durulmuyor! İrem Derici’den ihanetin ardından beklenmeyen hamle

"3-4 AY ÖNCE ÇOK FENA ALDATILDIM"

Öyle ki Derici İbo Show'a çıkıp aldatıldığını da açık açık anlatmıştı. Derici "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakaladım, yakalattılar" demişti.

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İrem Derici Cem Belevi Bircan Bali aşk üçgeninde sular durulmuyor! İrem Derici’den ihanetin ardından beklenmeyen hamle

Tüm bu olanların ardından Bircan Bali cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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İrem Derici Cem Belevi Bircan Bali aşk üçgeninde sular durulmuyor! İrem Derici’den ihanetin ardından beklenmeyen hamle

Önce Bircan Bali eski kocası Ömer Gezen ile barıştı ve aşk pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

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İrem Derici Cem Belevi Bircan Bali aşk üçgeninde sular durulmuyor! İrem Derici’den ihanetin ardından beklenmeyen hamle

Bu paylaşımın ardından çapkınlığıyla ün salan Ömer Gezen'in ailesi oğullarını tek kalemde sildi.