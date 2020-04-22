HaberlerGaleriVolkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel son görüntüsüyle şoke etti! Karantinada sıkılınca…
Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel son görüntüsüyle şoke etti! Karantinada sıkılınca…
Milli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, karantina sürecinde radikal bir değişiklik yaptı. Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından ailesiyle birlikte evinde karantinada olan Demirel imajını değiştirdi. Demirel'in son görüntüsü takipçilerini şoke etti.
Giriş Tarihi: 22.04.2020 15:57Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:02