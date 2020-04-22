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Haberler Galeri Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel son görüntüsüyle şoke etti! Karantinada sıkılınca…

Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel son görüntüsüyle şoke etti! Karantinada sıkılınca…

Milli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, karantina sürecinde radikal bir değişiklik yaptı. Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından ailesiyle birlikte evinde karantinada olan Demirel imajını değiştirdi. Demirel'in son görüntüsü takipçilerini şoke etti.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:02
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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel son görüntüsüyle şoke etti! Karantinada sıkılınca…

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçramasıyla ailesiyle karantinaya girdi. Bu süreci spor yaparak geçiren Demirel, evde canı sıkılınca da imajını değiştirmeye karar verdi.

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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel son görüntüsüyle şoke etti! Karantinada sıkılınca…

SAÇLARINI BOYADI

İki çocuk annesi Zeynep Demirel, karantina sürecini YouTube kanalına video çekerek ve fit vücudunu korumak için spor yaparak geçirmeye başladı.

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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel son görüntüsüyle şoke etti! Karantinada sıkılınca…

Evde canı sıkılan Demirel ise yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını değiştirmeye arar verdi. Kuaförler kapalı olduğu için radikal bir karar veren Zeynep Demirel, saçlarını bakır renge boyadı.

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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel son görüntüsüyle şoke etti! Karantinada sıkılınca…

"PERUK DEĞİL, YAPTIM OLDU"

Yeni imajını takipçileriyle paylaşan Demirel, saçlarının peruk olmadığını belirterek "İlk şoku atlattıysanız eğer söyleyeyim: peruk değil. Yaptım oldu ve ben çok beğendim. Bu da şu demek 'dünya alem birleşse kimseyi dinlemem'. Alışın zamanla siz de seveceksiniz" dedi."P

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Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel son görüntüsüyle şoke etti! Karantinada sıkılınca…

2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever ile kaleci Volkan Demirel, 2010 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin iki kız çocukları var.