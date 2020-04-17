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Özcan Deniz’den yeni film projesi! Başrolünde oğlunu oynatacak

Koronavirüs salgını nedeniyle film ve dizi çekimleri için yeni yöntemler denenirken, Özcan Deniz film projesi için evini film setine çevirdi. Yazdığı bir hikayeyi senaryolaştıran ve evde çekmeye başlayan Özcan, filmde kendisiyle birlikte oğlu Kuzey ve eski eşi Feyza Aktan'a rol verdi. Bilim kurgu ve gerişim türünde olacak filmin tamamı ev imkanlarıyla çekileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 17:05
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Özcan Deniz’den yeni film projesi! Başrolünde oğlunu oynatacak

Tüm dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, birçok kültür sanat faaliyetinde yöntem değişikliğine gidiliyor.

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Özcan Deniz’den yeni film projesi! Başrolünde oğlunu oynatacak

Dizi ve film setlerinin bir kısmı dururken, bir kısmında ise alternatif çekim metodları kullanılmaya başlanıyor.

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Özcan Deniz’den yeni film projesi! Başrolünde oğlunu oynatacak

Oyuncuların ev ortamlarında kendilerinin çektikleri amatör görüntülerden oluşan diziler izleyicilerle buluşmaya başladı. Evde dizi, film çekimi projelerine Özcan Deniz de dahil oldu.

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Özcan Deniz’den yeni film projesi! Başrolünde oğlunu oynatacak

İzolasyon sürecinde evde hikayeler yazan oyuncu, yönetmen ve şarkıcı Özcan Deniz de evini film setine çevirdi.

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Özcan Deniz’den yeni film projesi! Başrolünde oğlunu oynatacak

Yazdığı bir hikayeyi senaryolaştıran ve evinde çekmeye başlayan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey'e de başrol verdi.