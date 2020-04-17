Özcan Deniz’den yeni film projesi! Başrolünde oğlunu oynatacak

Koronavirüs salgını nedeniyle film ve dizi çekimleri için yeni yöntemler denenirken, Özcan Deniz film projesi için evini film setine çevirdi. Yazdığı bir hikayeyi senaryolaştıran ve evde çekmeye başlayan Özcan, filmde kendisiyle birlikte oğlu Kuzey ve eski eşi Feyza Aktan'a rol verdi. Bilim kurgu ve gerişim türünde olacak filmin tamamı ev imkanlarıyla çekileceği öğrenildi.