15 Aralık 2022, Perşembe
Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş eski eşi Gonca Derin ile yine davalık oldu! ‘Kızımı zorla alıkoyuyor’ demişti… Karar çıktı!
Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı ile evli olan iş insanı Uğur Akkuş ve eski eşi Gonca Derin tekrar mahkemelik oldu. Gonca Derin 'Kızımı zorla alıyor' sözleriyle yardım istemişti… Mahkemeden karar çıktı! Öte yandan çıkan haberlerin ardından Uğur Akkuş merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Uğur Akkuş kimdir? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:16 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 15:16
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