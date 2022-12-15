Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş eski eşi Gonca Derin ile yine davalık oldu! ‘Kızımı zorla alıkoyuyor’ demişti… Karar çıktı!

Diğer taraftan internet kullanıcıları Ebru Şallı'nın kocasıUğur Akkuş ne iş yapıyor? Uğur Akkuş kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtını merak edip araştırmaya başladı.

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Derin ile kriz yaşadığına dair haberlerle tekrar gündem oldu. Eski eşi ile olaylı bir süreçten geçen Uğur Akkuş hakkında bilgiler tekrar merak konusu oldu. Peki, Uğur Akkuş kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a dair detaylar...