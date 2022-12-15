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Haberler Galeri Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş eski eşi Gonca Derin ile yine davalık oldu! ‘Kızımı zorla alıkoyuyor’ demişti… Karar çıktı!

Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş eski eşi Gonca Derin ile yine davalık oldu! ‘Kızımı zorla alıkoyuyor’ demişti… Karar çıktı!

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı ile evli olan iş insanı Uğur Akkuş ve eski eşi Gonca Derin tekrar mahkemelik oldu. Gonca Derin 'Kızımı zorla alıyor' sözleriyle yardım istemişti… Mahkemeden karar çıktı! Öte yandan çıkan haberlerin ardından Uğur Akkuş merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Uğur Akkuş kimdir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:16 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 15:16
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Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş eski eşi Gonca Derin ile yine davalık oldu! ‘Kızımı zorla alıkoyuyor’ demişti… Karar çıktı!

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı'nın eşi uğur Akkuş'un çocuğuna şiddet gösterdiğini ve kaçırdığını iddia eden eski eşi Gonca Derin, soluğu savcılıkta aldı.

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Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş eski eşi Gonca Derin ile yine davalık oldu! ‘Kızımı zorla alıkoyuyor’ demişti… Karar çıktı!

Diğer taraftan internet kullanıcıları Ebru Şallı'nın kocasıUğur Akkuş ne iş yapıyor? Uğur Akkuş kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtını merak edip araştırmaya başladı.

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Derin ile kriz yaşadığına dair haberlerle tekrar gündem oldu. Eski eşi ile olaylı bir süreçten geçen Uğur Akkuş hakkında bilgiler tekrar merak konusu oldu. Peki, Uğur Akkuş kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a dair detaylar...

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Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş eski eşi Gonca Derin ile yine davalık oldu! ‘Kızımı zorla alıkoyuyor’ demişti… Karar çıktı!

Eski manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu. İlişkilerinde son dönemlerde yaşadıkları krizlerle gündeme gelmesi, Uğur Akkuş hakkında bilgilerin araştırılmasına neden oldu. Peki, Uğur Akkuş kimdir, kaç yaşında, nerelidir?
Uğur Akkuş Kimdir?

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Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş eski eşi Gonca Derin ile yine davalık oldu! ‘Kızımı zorla alıkoyuyor’ demişti… Karar çıktı!

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Uğur Akkuş, 1984 yılında dünyaya geldi. Eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi'ne kayıt oldu ancak eğitimine ara verip ticarete atıldı. Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulundu. Ayrıca KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

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Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş eski eşi Gonca Derin ile yine davalık oldu! ‘Kızımı zorla alıkoyuyor’ demişti… Karar çıktı!

İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halan sürdüren Uğur Akkuş, iyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

2019 yılında Ebru Şallı ile ikinci evliliğini yapan Uğur Akkuş'un ilk evliliğinden 2 çocuğu var. Uğur Akkuş'un Gonca Akkuş ile evliliği 10 yıl sürdü.