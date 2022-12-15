Bircan Bali’nin sözleri Seren Serengil’in tansiyonunu zıplattı ÇENESİ KİLİTLENDİ! Sevgilisi Mustafa Tohma’dan açıklama! “Onu strese sokan…”

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında birbirlerine yüklendi. Tartışmanın ardından tansiyonu zıplayan Seren Serengil'in canlı yayında çenesi kilitlendi. Seren Serengil, alelacele programdan ayrıldı. Hastaneye kaldırılan yorumcunun sağlık durumunu sevgilisi Mustafa Tohma sosyal medyadan duyurdu. Seren Serengil'in sedyedeki baygın hallerini paylaşan Tohma, Serengil'i bu hale sokanlara ateş püskürdü. Seren Serengil'in tansiyonunun 22'ye yükseldiğini belirten Mustafa Tohma "Seren için stresli hayat bitti, onu sinirlendirmek, strese sokmak onun başına gelecek her şeye sebep olmaktır." dedi. Peki Seren Serengil'in son sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar…