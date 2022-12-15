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Haberler Galeri Bircan Bali’nin sözleri Seren Serengil’in tansiyonunu zıplattı ÇENESİ KİLİTLENDİ! Sevgilisi Mustafa Tohma’dan açıklama! “Onu strese sokan…”

Bircan Bali’nin sözleri Seren Serengil’in tansiyonunu zıplattı ÇENESİ KİLİTLENDİ! Sevgilisi Mustafa Tohma’dan açıklama! “Onu strese sokan…”

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında birbirlerine yüklendi. Tartışmanın ardından tansiyonu zıplayan Seren Serengil'in canlı yayında çenesi kilitlendi. Seren Serengil, alelacele programdan ayrıldı. Hastaneye kaldırılan yorumcunun sağlık durumunu sevgilisi Mustafa Tohma sosyal medyadan duyurdu. Seren Serengil'in sedyedeki baygın hallerini paylaşan Tohma, Serengil'i bu hale sokanlara ateş püskürdü. Seren Serengil'in tansiyonunun 22'ye yükseldiğini belirten Mustafa Tohma "Seren için stresli hayat bitti, onu sinirlendirmek, strese sokmak onun başına gelecek her şeye sebep olmaktır." dedi. Peki Seren Serengil'in son sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:56
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Bircan Bali’nin sözleri Seren Serengil’in tansiyonunu zıplattı ÇENESİ KİLİTLENDİ! Sevgilisi Mustafa Tohma’dan açıklama! “Onu strese sokan…”

Bircan Bali'nin sözleri üzerine tansiyonunun aşırı yükselmesi sebebiyle çenesi kilitlenen Seren Serengil'den haber var!

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Bircan Bali’nin sözleri Seren Serengil’in tansiyonunu zıplattı ÇENESİ KİLİTLENDİ! Sevgilisi Mustafa Tohma’dan açıklama! “Onu strese sokan…”

Hastanelik olan Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Dün Seren Serengil ile Bircan Bali'nin tartışması magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Bircan Bali’nin sözleri Seren Serengil’in tansiyonunu zıplattı ÇENESİ KİLİTLENDİ! Sevgilisi Mustafa Tohma’dan açıklama! “Onu strese sokan…”

Geçen hafta yakın arkadaşı Demet Akalın ile ABD'ye giden Seren Serengil, tatili bitirip Türkiye'ye döndü. Ayağının tozuyla sunucularından olduğu programın canlı yayınına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali ile gergin anlar yaşadı.

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Bircan Bali’nin sözleri Seren Serengil’in tansiyonunu zıplattı ÇENESİ KİLİTLENDİ! Sevgilisi Mustafa Tohma’dan açıklama! “Onu strese sokan…”

ÇENESİ KİLİTLENDİ

Bircan Bali ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girdi. Gerilimin ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlendi.

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Bircan Bali’nin sözleri Seren Serengil’in tansiyonunu zıplattı ÇENESİ KİLİTLENDİ! Sevgilisi Mustafa Tohma’dan açıklama! “Onu strese sokan…”

"Programı halaysız, danssız açtık. Gündem Bircan Bali'de" diyen Serengil, sözü partnerine bıraktı.