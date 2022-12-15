15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Merve Boluğur’a neler oluyor? Alkol şişesiyle AVM turu atan Merve Boluğur tanımadığı birinin masasına oturup bakın ne yaptı!

Merve Boluğur’a neler oluyor? Alkol şişesiyle AVM turu atan Merve Boluğur tanımadığı birinin masasına oturup bakın ne yaptı!

Merve Boluğur her gün birbirinden ilginç hamleleriyle gündeme gelmeyi başaran ünlü isimlerden… Boluğur, DJ Mert Aydın ile 53 gün süren evliliğini apar topar bitirdi. Bu defa elinde alkol şişesiyle AVM turu atan Boluğu sadece bununla kalmadı. Bakın tanımadığı birinin masasına oturan Merve Boluğur ne yaptı? İşte o görüntü…

Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 11:44
  • 1
  • 42
Merve Boluğur’a neler oluyor? Alkol şişesiyle AVM turu atan Merve Boluğur tanımadığı birinin masasına oturup bakın ne yaptı!

Merve Boluğur'dan yok artık dedirten hareket! Ani evliliği kadar boşanmasıyla da şaşırtan ünlü her gün yeni bir hareketle şaşkına çevirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 42
Merve Boluğur’a neler oluyor? Alkol şişesiyle AVM turu atan Merve Boluğur tanımadığı birinin masasına oturup bakın ne yaptı!

Elinde alkol şişesiyle AVM'de dolaşan Merve Boluğur tanımadığı birinin masasına oturup bakın ne yaptı!

  • 3
  • 42
Merve Boluğur’a neler oluyor? Alkol şişesiyle AVM turu atan Merve Boluğur tanımadığı birinin masasına oturup bakın ne yaptı!

Fırtınalı aşk hayatı, 53 günlük evlilik macerası ve şu sıralar dizilerde de rol alamaması güzel oyuncuyu bambaşka biri yaptı.

  • 4
  • 42
Merve Boluğur’a neler oluyor? Alkol şişesiyle AVM turu atan Merve Boluğur tanımadığı birinin masasına oturup bakın ne yaptı!

"ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU"

Mert Aydın'la kısa süre içinde evlenen ve henüz iki ay olmamışken boşanan Boluğur, "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" açıklamasının hemen ardından eski eşi Mert Aydın'la görüşerek herkesi şaşırtmıştı.

  • 5
  • 42
Merve Boluğur’a neler oluyor? Alkol şişesiyle AVM turu atan Merve Boluğur tanımadığı birinin masasına oturup bakın ne yaptı!

"DEPRESYONDA MI?"

Sosyal medyada yaptığı absürt açıklamalarla, hayranları tarafından "Depresyonda mı?" soruları sorulan güzel oyuncunun son yaptığı hareket bu iddiaları doğrular niteliğindeydi.