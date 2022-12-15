Merve Boluğur’a neler oluyor? Alkol şişesiyle AVM turu atan Merve Boluğur tanımadığı birinin masasına oturup bakın ne yaptı!

Merve Boluğur her gün birbirinden ilginç hamleleriyle gündeme gelmeyi başaran ünlü isimlerden… Boluğur, DJ Mert Aydın ile 53 gün süren evliliğini apar topar bitirdi. Bu defa elinde alkol şişesiyle AVM turu atan Boluğu sadece bununla kalmadı. Bakın tanımadığı birinin masasına oturan Merve Boluğur ne yaptı? İşte o görüntü…