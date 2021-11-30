Ebru Şallı’nın acı günü! Gözyaşlarına içinde uğurladı! Paylaşımı yürek yaktı

Ünlü manken Ebru Şallı, yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de kaybetmenin acısını yaşamıştı. Şallı, gelen acı haberle bir kez daha yıkıldı.