30 Kasım 2021, Salı
Ebru Şallı'nın acı günü! Gözyaşlarına içinde uğurladı! Paylaşımı yürek yaktı
Geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, baba acısıyla sarsıldı. Şallı'nın babası Şükrü Şallı, akciğer kanseri nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik Sudi Özkan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilirken ünlü isim cenazede gözyaşlarına boğuldu. Şallı'nın cenaze sonrası yaptığı paylaşım ise yürek yaktı.
Giriş Tarihi: 30.11.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:34
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