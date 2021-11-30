30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ebru Şallı'nın acı günü! Gözyaşlarına içinde uğurladı! Paylaşımı yürek yaktı

Ebru Şallı'nın acı günü! Gözyaşlarına içinde uğurladı! Paylaşımı yürek yaktı

Geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, baba acısıyla sarsıldı. Şallı'nın babası Şükrü Şallı, akciğer kanseri nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik Sudi Özkan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilirken ünlü isim cenazede gözyaşlarına boğuldu. Şallı'nın cenaze sonrası yaptığı paylaşım ise yürek yaktı.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:34
  • 1
  • 12
Ebru Şallı’nın acı günü! Gözyaşlarına içinde uğurladı! Paylaşımı yürek yaktı

Ünlü manken Ebru Şallı, yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de kaybetmenin acısını yaşamıştı. Şallı, gelen acı haberle bir kez daha yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Ebru Şallı’nın acı günü! Gözyaşlarına içinde uğurladı! Paylaşımı yürek yaktı

BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Şallı'nın Bodrum'da yaşayan babası vefat etti. Bodrum Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasının ölüm haberini alınca yıkılan Şallı, cenaze töreni için Bodrum'a gitti.

  • 3
  • 12
Ebru Şallı’nın acı günü! Gözyaşlarına içinde uğurladı! Paylaşımı yürek yaktı

Ünlü menken Ebru Şallı'nın babası 64 yaşındaki Şükrü Şallı dün gece evinde vefat etti.

  • 4
  • 12
Ebru Şallı’nın acı günü! Gözyaşlarına içinde uğurladı! Paylaşımı yürek yaktı

Uzun süredir Akciğer kanseri ile mücadele eden Şallı kansere yenik düştü. Dün gece evinden uyurken bir anda fenalaşan Şallı, uykusunda vefat etti.

  • 5
  • 12
Ebru Şallı’nın acı günü! Gözyaşlarına içinde uğurladı! Paylaşımı yürek yaktı

BABASINI GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE UĞURLADI

Babasının ölüm haberini alan Ebru Şallı büyük üzüntü yaşadı. İstanbul'da ölüm haberini alan Şallı ilk uçakla Bodrum'a geldi.