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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan mutluluk pozları! El ele kamera karşısına geçtiler

2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanacakları iddia edilmişti. 2011 yılında yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Kararın ardından sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldıran Şallı'nın fotoğraflarını da sildiği dikkat çekmişti. Boşanma iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen çift, günler sonra İstinye'de objektiflere yansıdı. El ele kamera karşısına geçen ikili mutluluk pozları verdi.

Giriş Tarihi: 23.03.2022 13:36
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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan mutluluk pozları! El ele kamera karşısına geçtiler

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, dolandırıcılık gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri çıkmıştı. Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan 45 yaşındaki eski mankenin, artık boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan mutluluk pozları! El ele kamera karşısına geçtiler

"HİÇ UMURSAMIYORUZ BUNLARI"

Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" açıklamasını yapmıştı.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan mutluluk pozları! El ele kamera karşısına geçtiler

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Ebru Şallı'nın, sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırması, boşanma dedikodusunu güçlendirmişti. '2. Sayfa' programında; Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu vurgulandı.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan mutluluk pozları! El ele kamera karşısına geçtiler

SORULARI GÜLEREK GEÇİŞTİRDİ

Ayrılık haberlerinin gölgesinde Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, önceki akşam İstinyePark'ta bir restorandan el ele görüntülendi. Son günlerde gündemden düşmeyen çifte, basında çıkan haberler soruldu.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan mutluluk pozları! El ele kamera karşısına geçtiler

Gazetecilerin ''Ebru Hanım ayrılık haberleriyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Akkuş soyadını sosyal medya hesabınızdan neden kaldırdınız?'' şeklindeki sorusunu Şallı, gülerek yanıtsız bıraktı. İkilinin bir hayli neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.