23 Mart 2022, Çarşamba
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan mutluluk pozları! El ele kamera karşısına geçtiler
2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanacakları iddia edilmişti. 2011 yılında yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Kararın ardından sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldıran Şallı'nın fotoğraflarını da sildiği dikkat çekmişti. Boşanma iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen çift, günler sonra İstinye'de objektiflere yansıdı. El ele kamera karşısına geçen ikili mutluluk pozları verdi.
Giriş Tarihi: 23.03.2022 13:36
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