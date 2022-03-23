23 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Kuruluş Osman her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devame ederken dizide Turgut Alp karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Aksoy, özel hayatıyla merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncunun sevgilisini görünler ise şaştı kaldı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Rüzgar Aksoy'un sevgilisi...

Giriş Tarihi: 23.03.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 14:39
  • 1
  • 86
Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Turgut Bey karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Rüzgar Aksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 86
Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

Yakışıklı oyuncunun hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce şaştı kaldı.

  • 3
  • 86
Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

İşte Turgut Bey rolüyle kendisine hayran bırakan Rüzgar Aksoy'un sevgilisi…

  • 4
  • 86
Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

İREM HELVACIOĞLU VE SEVGİLİSİ YOLAÇ ÖZCAN

  • 5
  • 86
Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi herkesi şaşırttı! O da oyuncu çıktı

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL