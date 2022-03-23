23 Mart 2022, Çarşamba
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i böyle ifşa etti! Kadın takipçilerinden destek geldi
2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, kısa sürede iki çocuk sahibi oldu. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla fenomen haline gelen çift, çocuklarıyla yaptıkları paylaşımlarla da ilgi odağı oldu. Eşi Eser Yenenler'i tiye aldığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Berfu Yenenler'in "Evlenmemek İçin 10 Sebep" başlıklı videosu hem güldürdü hem de kadın takipçilerinin beğenisini topladı. İşte Berfu Yenenler'in eşini ifşa ettiği paylaşımı...
Giriş Tarihi: 23.03.2022 12:55
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