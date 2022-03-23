Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’i böyle ifşa etti! Kadın takipçilerinden destek geldi

"ERKEKLER HEP Mİ AYNI!"

Berfu'nun sosyal medyada gündem olan paylaşımına; "Erkekler hep mi aynı!", "Duygularımın dile gelmiş hali", "Aa aynı benim ev", "Daha 1000 sebep ekleyebilirim", "Çok iyi tespit", "TV kumandası hep onun elindedir 11. şık", "Bunlar gibi daha bir sürü şey", "Çok iyi fazlası var, eksiği yok", "Aynı dertler bizde de", "Ben ikna oldum", "Banyo, çorap olayına kesinlikle katılıyorum" ve "Gerçekten o dolaplar ve çekmeceler neden hiç kapanmaz" şeklinde çok sayıda yorum geldi.