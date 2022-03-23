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Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i böyle ifşa etti! Kadın takipçilerinden destek geldi

2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, kısa sürede iki çocuk sahibi oldu. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla fenomen haline gelen çift, çocuklarıyla yaptıkları paylaşımlarla da ilgi odağı oldu. Eşi Eser Yenenler'i tiye aldığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Berfu Yenenler'in "Evlenmemek İçin 10 Sebep" başlıklı videosu hem güldürdü hem de kadın takipçilerinin beğenisini topladı. İşte Berfu Yenenler'in eşini ifşa ettiği paylaşımı...

Giriş Tarihi: 23.03.2022 12:55
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Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’i böyle ifşa etti! Kadın takipçilerinden destek geldi

Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yıldız, Haziran 2019'da nikah masasına oturmuştu. Oğulları Kuzey Ekim 2019'da, Mete de 2021'de dünyaya gelmişti

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Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’i böyle ifşa etti! Kadın takipçilerinden destek geldi

38 yaşındaki oyuncuyla mutlu bir evliliği olan 27 yaşındaki güzel, dün 1.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Evlenmemek İçin 10 Sebep" başlıklı bir video çekti, espri ile karışık Eser'i ifşa etti.

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Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’i böyle ifşa etti! Kadın takipçilerinden destek geldi

"ERKEKLER HEP Mİ AYNI!"

Berfu'nun sosyal medyada gündem olan paylaşımına; "Erkekler hep mi aynı!", "Duygularımın dile gelmiş hali", "Aa aynı benim ev", "Daha 1000 sebep ekleyebilirim", "Çok iyi tespit", "TV kumandası hep onun elindedir 11. şık", "Bunlar gibi daha bir sürü şey", "Çok iyi fazlası var, eksiği yok", "Aynı dertler bizde de", "Ben ikna oldum", "Banyo, çorap olayına kesinlikle katılıyorum" ve "Gerçekten o dolaplar ve çekmeceler neden hiç kapanmaz" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

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Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’i böyle ifşa etti! Kadın takipçilerinden destek geldi

İŞTE BERFU'NUN 10 MADDESİ...

Köşe başlarında kirli çoraplar bulursunuz.

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Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’i böyle ifşa etti! Kadın takipçilerinden destek geldi

Klozet kapağı hep açık bırakılır.

Dolaplar ve çekmeceler her zaman açıktır.