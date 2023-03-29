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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı! Karizmasını ondan almış

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Dizide gösterdiği başarılı performansla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Attığı her adımla yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Özçivit'in babası ile benzerliğini görenler ise şaştı kaldı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Giriş Tarihi: 29.03.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 14:42
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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı! Karizmasını ondan almış

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit sosyal medyayı sallamaya da devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı! Karizmasını ondan almış

Attığı her adımla yakın takibe alınan Özçivit'in ailesi de merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar babasıyla benzerliğini görenler şaştı kaldı.

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı! Karizmasını ondan almış

İşte başta Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı! Karizmasını ondan almış

KENAN İMİRZALIOĞLU VE BABASI

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı! Karizmasını ondan almış

KENAN İMİRZALIOĞLU VE BABASI