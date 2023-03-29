Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasıyla benzerliğini görenler inanamadı! Karizmasını ondan almış

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Dizide gösterdiği başarılı performansla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaştı. Attığı her adımla yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Özçivit'in babası ile benzerliğini görenler ise şaştı kaldı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...