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Demet Evgar sürpriz şekilde evlenmişti! Bebeği göründü

6 yıldır aşk yaşayan Demet Evgar ve Levent Babataş, Emirgan'daki evlerinde gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi. Nikahtan kareler sosyal medyaya düşerken çiçek detaylı aksesuarları ve fırfırlı gelinliği, sosyal medyada çok beğenildi. Hamile olduğu haberlerinin hemen ardından nikah masasına oturan Demet Evgar'ın belirgin karnı ile pozu hayranlarını heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 19.03.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 17:09
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Demet Evgar sürpriz şekilde evlenmişti! Bebeği göründü

3.5 aylık hamile olduğu iddia edilen Demet Evgar, altı yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile evlendi. Çiftin Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikah töreninde renkli anlar yaşandı.

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Demet Evgar sürpriz şekilde evlenmişti! Bebeği göründü

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile mutluluğa 'Evet' dedi. Oyuncunun evinde kıyılan nikaha oyuncu Gülcan Arslan ve ünlü spor insanı Mustafa Denizli katıldı.

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Demet Evgar sürpriz şekilde evlenmişti! Bebeği göründü

Sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu mutlu gününde yanında olan ve onu nikaha hazırlayan herkese tek tek teşekkür etti. Demet Evgar, çok beğenilen gelinliğinin ise annesinin gelinliği olduğunu belirtti.

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Demet Evgar sürpriz şekilde evlenmişti! Bebeği göründü

41 yaşındaki başarılı oyuncu Demet Evgar'ın çiçek detaylı aksesuarları ve fırfırlı gelinliği, sosyal medyada çok beğenildi.

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Demet Evgar sürpriz şekilde evlenmişti! Bebeği göründü

Hamile olduğu haberlerinin hemen ardından nikah masasına oturan Demet Evgar'ın belirgin karnı ile pozu hayranlarını heyecanlandırdı.