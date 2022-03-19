19 Mart 2022, Cumartesi
Demet Evgar sürpriz şekilde evlenmişti! Bebeği göründü
6 yıldır aşk yaşayan Demet Evgar ve Levent Babataş, Emirgan'daki evlerinde gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi. Nikahtan kareler sosyal medyaya düşerken çiçek detaylı aksesuarları ve fırfırlı gelinliği, sosyal medyada çok beğenildi. Hamile olduğu haberlerinin hemen ardından nikah masasına oturan Demet Evgar'ın belirgin karnı ile pozu hayranlarını heyecanlandırdı.
Giriş Tarihi: 19.03.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 17:09
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