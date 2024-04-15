Ebru Şallı anne ve ablasını ilk defa paylaştı! Üçü de birbirinin aynısı! "Güzellik soydan geliyor..."

Ünlü manken Ebru Şallı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Bayramda oğlu Beren ve sevgilisi Laçin Terlemez ile karelerini paylaşan ünlü isim, bu kez ailesini paylaştı. Şallı, gözlerden uzak tuttuğu anne ve ablasıyla peş peşe fotoğraflar yayınlandı. Şallı'nın hem annesi hem de ablası güzellikleriyle adeta göz kamaştırdı. İşte Ebru Şallı'nın merak edilen ailesi...