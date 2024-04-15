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Ebru Şallı anne ve ablasını ilk defa paylaştı! Üçü de birbirinin aynısı! "Güzellik soydan geliyor..."

Ünlü manken Ebru Şallı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Bayramda oğlu Beren ve sevgilisi Laçin Terlemez ile karelerini paylaşan ünlü isim, bu kez ailesini paylaştı. Şallı, gözlerden uzak tuttuğu anne ve ablasıyla peş peşe fotoğraflar yayınlandı. Şallı'nın hem annesi hem de ablası güzellikleriyle adeta göz kamaştırdı. İşte Ebru Şallı'nın merak edilen ailesi...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 12:42
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Ebru Şallı anne ve ablasını ilk defa paylaştı! Üçü de birbirinin aynısı! Güzellik soydan geliyor...

Uzun yıllardır hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü isim Ebru Şallı, bu kez sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündemi salladı...

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Ebru Şallı anne ve ablasını ilk defa paylaştı! Üçü de birbirinin aynısı! Güzellik soydan geliyor...

3.6 milyon takipçili Instagram hesabından sıklıkla paylaşım yapan ünlü manken, bayramda oğlu ve sevgilisiyle karelerini yayınlamıştı.

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Ebru Şallı anne ve ablasını ilk defa paylaştı! Üçü de birbirinin aynısı! Güzellik soydan geliyor...

Ebru Şallı son olarak sır gibi sakladığı ailesiyle art arda pozlar yayınladı.

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Ebru Şallı anne ve ablasını ilk defa paylaştı! Üçü de birbirinin aynısı! Güzellik soydan geliyor...

Şallı'nın bu paylaşımı, takipçileri tarafından büyük beğeni ve ilgiyle karşılandı. hatta "Üçü de birbirinden güzel" gibi yorumlar yağdı.

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Ebru Şallı anne ve ablasını ilk defa paylaştı! Üçü de birbirinin aynısı! Güzellik soydan geliyor...

Ünlü ismin hem annesi hem de ablası güzellikleriyle hayran bıraktı.