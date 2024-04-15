15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan 5 yaşına girdi! İşte doğum gününden ilk kareler...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan 5 yaşına girdi! İşte doğum gününden ilk kareler...

Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında. 2017 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve kısa sürede birbirlerine aşık olan çift, 2019 yılında Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucaklarına aldı. Son olarak, 5 yaşına giren Karan'a doğum günü partisi düzenleyen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sosyal medyadan yayınladığı pozlarla adından söz ettirdi. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:33
  • 1
  • 171
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 5 yaşına girdi! İşte doğum gününden ilk kareler...

"Çalıkuşu" dizisinde tanışan ve zamanla ilişkileri aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girdi.

  • 2
  • 171
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 5 yaşına girdi! İşte doğum gününden ilk kareler...

Kerem ve Karan adında iki oğlu olan ünlü çift, bu sefer de doğum günün paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

  • 3
  • 171
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 5 yaşına girdi! İşte doğum gününden ilk kareler...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan 5 yaşına girdi.

  • 4
  • 171
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 5 yaşına girdi! İşte doğum gününden ilk kareler...

Çocuklarına görkemli bir parti düzenleyen ünlü çiftin, sosyal medya paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

  • 5
  • 171
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 5 yaşına girdi! İşte doğum gününden ilk kareler...

İşte Karan'ın doğum gününden kareler...