Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan 5 yaşına girdi! İşte doğum gününden ilk kareler...

Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında. 2017 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve kısa sürede birbirlerine aşık olan çift, 2019 yılında Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucaklarına aldı. Son olarak, 5 yaşına giren Karan'a doğum günü partisi düzenleyen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sosyal medyadan yayınladığı pozlarla adından söz ettirdi. İşte o paylaşım...