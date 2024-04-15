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Arka Sokaklar'ın yıldızları Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Arka Sokaklar setinde tanışan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş ,2008 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çiftin, evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu. Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Özçelik, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başladı. Özellikle oğluyla yaptığı paylaşımlar da büyük ilgi görüyor. İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın biricik oğulları...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:58
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Arka Sokaklar’ın yıldızları Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Arka Sokaklar setinde tanışan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olan çift 2011 tarihinde boşandı.

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Arka Sokaklar’ın yıldızları Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Evliliklerini sonlandırmasının ardından sanat dünyasından elini çeken Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, zaman zaman sosyal medyada gündem olmaya devam etti.

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Arka Sokaklar’ın yıldızları Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Maneviyata yönelen ikili kendi iç dünyalarına çekilme kararı aldıkları için ekrana ara verdi.

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Arka Sokaklar’ın yıldızları Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Ayrıca, Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketi de bulunuyor.

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Arka Sokaklar’ın yıldızları Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Sosyal medya hesaplarından sıklıkla paylaşım yapan çiftin, oğulları Murathan ise son haliyle şaşırttı.