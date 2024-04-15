Arka Sokaklar'ın yıldızları Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Arka Sokaklar setinde tanışan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş ,2008 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çiftin, evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu. Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Özçelik, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başladı. Özellikle oğluyla yaptığı paylaşımlar da büyük ilgi görüyor. İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın biricik oğulları...