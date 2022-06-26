Müge Anlı’nın gelinlikli Sinaşi Yüzbaşıoğlu’nun damatlıklı görüntüsü sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

Müge Anlı evleneceği açıklamasıyla gündeme oturdu. Yeni sezona evli bir kadın olarak başlayacağını söyleyen Anlı ne zaman evleneceği merak konusu olurken ortaya çıkan görüntüler gündemine oturdu. Aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturacağı öğrenilen Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merakla beklenirken sosyal medyada ortaya çıkan gelinlikli Müge ve damatlık giyen Şinasi Yüzbaşıoğlu herkesi gülümsetti, 'çok yakışıyorsunuz' yorumları havada uçuştu. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 26.06.2022 11:28Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 11:30