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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ilk kez televizyonda izleyici karşısına çıkan Naz Göktan, başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Çok küçük yaşlarda başladığı bale eğitimini İngiltere Royal Academy of Dance okulunda tamamlamasının ardından tiyatroya yönelen Naz Göktan, 2011 yılından beri yer aldığı tiyatro sahnesinde birçok oyunla rol aldı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde gösterdiği başarılı oyunculukla sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncunun nereli olduğu merak konusu oldu. İşte son günlerin en çok konuşulan oyuncularından olan Naz Göktan'ın memleketi...

Giriş Tarihi: 17.02.2021 17:47 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 17:49
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki performansıyla dikkat çeken Naz Göktan sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla son günlerin en çok konuşulan oyuncusu olan Naz Göktan'ın nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Naz Göktan ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

İbrahim Çelikkol - İzmit

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

Demet Özdemir - İzmit

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

Tolga Sarıtaş – Sivas

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

Hande Erçel – Balıkesir