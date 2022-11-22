22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım: “Sadece Allah'a sığınıyorum...”

Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım: “Sadece Allah'a sığınıyorum...”

Yaz aylarında Mert Aydın'la aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur jet hızıyla nikah masasına oturmuştu. Görkemli bir törenle evlenen çiftin mutluluğu 40 gün sürdü. Boşanma kararı aldıklarını sosyal medyadan duyuran Merve Boluğur, son paylaşımlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Boşanma haberinin ardından Merve Boluğur'un dini içerikli paylaşımları da dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 14:04
  • 1
  • 12
Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım: “Sadece Allah’a sığınıyorum...”

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur 45 gün süren evliliğinin ardından boşanma kararıyla sevenlerini oldukça şaşırtmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım: “Sadece Allah’a sığınıyorum...”

Son zamanlarda maneviyata yönelen ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

  • 3
  • 12
Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım: “Sadece Allah’a sığınıyorum...”

Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığını belirterek "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 12
Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım: “Sadece Allah’a sığınıyorum...”

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur'un yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Dini içerikli videolar izlediği anı paylaşan oyuncu paylaşıma "Güzel videolar" notunu ekledi.

  • 5
  • 12
Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım: “Sadece Allah’a sığınıyorum...”

MERVE BOLUĞUR'UN DİNİ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARI

Daha sonra tesbih fotoğrafı yayınlayan ünlü isim bir takipçisinin "Zorluklarla nasıl başa çıkıyorsun?" sorusuna "İnanç" cevabını verdi.