Merve Boluğur’dan dikkat çeken paylaşım: “Sadece Allah'a sığınıyorum...”

Yaz aylarında Mert Aydın'la aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur jet hızıyla nikah masasına oturmuştu. Görkemli bir törenle evlenen çiftin mutluluğu 40 gün sürdü. Boşanma kararı aldıklarını sosyal medyadan duyuran Merve Boluğur, son paylaşımlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Boşanma haberinin ardından Merve Boluğur'un dini içerikli paylaşımları da dikkat çekti.