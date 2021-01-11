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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk çıktı! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk çıktı! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı
Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz cuma günü Etiler'de genç bir kadınla görüntülenmiş, panik halde magazincileri terslemişti. Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin 5 ay önce Beşiktaş'ın ödül gecesinde birlikte sunuculuk yaptığı spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı. İkilinin bir süredir beraber olduğu öğrenilirken aralarındaki yaş farkı şaşırttı!
Giriş Tarihi: 11.01.2021 12:24
Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz cuma günü Etiler'de genç bir kadınla görüntülendi. Gazetecilerin görüntülemesiyle panikleyen Yılmaz, yanındaki kadından ayrıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Soru soran muhabiri "Tamam kaybol!" diyerek tersleyen ünlü oyuncunun yanındaki maskeli genç kadının spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ve ikilinin bir süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
DESTEK GECESİNİ BİRLİKTE SUNDULAR
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı.
Bir süredir aşk yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Erdoğan ve Damla Uğurtürk'ün arasındaki yaş farkı şaşırttı. İşte Yılmaz Erdoğan' ve Damla Uğurtürk yaşları…
YILMAZ ERDOĞAN
4 Kasım 1967