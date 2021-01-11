Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk çıktı! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz cuma günü Etiler'de genç bir kadınla görüntülenmiş, panik halde magazincileri terslemişti. Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin 5 ay önce Beşiktaş'ın ödül gecesinde birlikte sunuculuk yaptığı spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı. İkilinin bir süredir beraber olduğu öğrenilirken aralarındaki yaş farkı şaşırttı!