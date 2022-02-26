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Mustafa Sandal’ın avukatı harekete geçti! Emina Jahovic hamlesi geldi

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in davasında yeni gelişme yaşandı. Anlaşmalı olarak boşanan ve çocukları için sık sık bir araya gelen çift, nafaka nedeniyle karşı karşıya geldi. Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın kendisine toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu iddia etti. Şarkıcının açıklamaları sonrası Sandal'ın avukatı harekete geçti.

Giriş Tarihi: 26.02.2022 14:30
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Mustafa Sandal’ın avukatı harekete geçti! Emina Jahovic hamlesi geldi

Boşanmanın ardından dost kalan ve sık sık bir araya gelen Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, nafaka nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Sandal, eski eşine ödediği aylık 15 bin liralık nafakanın iptali için dava açmıştı.

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Mustafa Sandal’ın avukatı harekete geçti! Emina Jahovic hamlesi geldi

Sandal, eski eşinin Çubuklu Vadisi'ndeki evinin kira gelirini alma hakkından mahrum edilmesini istemiş, Jahovic ise davanın reddine başvurmuştu.

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Mustafa Sandal’ın avukatı harekete geçti! Emina Jahovic hamlesi geldi

Sandal'ın hamlesi sonrası Jahovic, eski eşinin toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu iddia etti.

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Mustafa Sandal’ın avukatı harekete geçti! Emina Jahovic hamlesi geldi

İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki 'nafakanın azaltılması' davasının duruşmasına avukatı Altın Mimir'le katılan Jahovic, şunları dile getirdi:

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Mustafa Sandal’ın avukatı harekete geçti! Emina Jahovic hamlesi geldi

"Mustafa ekonomik olarak rahat. Çocukları okula götürüp getirmesi için araba alacaktı ya da kiralayacaktı. Çocukların tatil paralarını ve evdeki yardımcıların paralarını ödeyecekti. Hiçbirisini ödemedi. Nafakayı ödemiyor."