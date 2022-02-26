Mustafa Sandal’ın avukatı harekete geçti! Emina Jahovic hamlesi geldi

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in davasında yeni gelişme yaşandı. Anlaşmalı olarak boşanan ve çocukları için sık sık bir araya gelen çift, nafaka nedeniyle karşı karşıya geldi. Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'ın kendisine toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu iddia etti. Şarkıcının açıklamaları sonrası Sandal'ın avukatı harekete geçti.