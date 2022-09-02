Dört aylık hamile olan Fahriye Evcen gece yarısı aşerdi! Gece 3 buçukta bakın ne paylaştı

5 yıl önce dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019 yılında oğulları Karan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam etti. Dört aylık hamile olan Evcen'in gece 3 buçukta yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu.