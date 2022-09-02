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Haberler Galeri Dört aylık hamile olan Fahriye Evcen gece yarısı aşerdi! Gece 3 buçukta bakın ne paylaştı

Dört aylık hamile olan Fahriye Evcen gece yarısı aşerdi! Gece 3 buçukta bakın ne paylaştı

5 yıl önce dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019 yılında oğulları Karan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam etti. Dört aylık hamile olan Evcen'in gece 3 buçukta yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 14:10
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Dört aylık hamile olan Fahriye Evcen gece yarısı aşerdi! Gece 3 buçukta bakın ne paylaştı

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen güzel oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı.

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Dört aylık hamile olan Fahriye Evcen gece yarısı aşerdi! Gece 3 buçukta bakın ne paylaştı

5 yıl önce görkemli bir düğün yaparak birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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Dört aylık hamile olan Fahriye Evcen gece yarısı aşerdi! Gece 3 buçukta bakın ne paylaştı

İKİNCİ BEBEK DE ERKEK

İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

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Dört aylık hamile olan Fahriye Evcen gece yarısı aşerdi! Gece 3 buçukta bakın ne paylaştı

İkinci bebeğine dört aylık hamile olan 36 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde çocuklarının erkek olacağını öğrendi.

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Dört aylık hamile olan Fahriye Evcen gece yarısı aşerdi! Gece 3 buçukta bakın ne paylaştı

Fahriye Evcen Instagram'dan sabaha karşı paylaştığı bu fotoğrafla dikkat çekti. İncir ve kızılcık aşeren Fahriye kısa sürede gündem oldu.