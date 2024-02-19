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Ebru Gündeş'in müstakbel eşi bakın kim çıktı! Yeni aşkı meğer iş insanı...

Ebru Gündeş evleniyor! Ünlü şarkıcı, 4. kez nikah masasına oturacağı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Gündeş'in daha önce Reza Zarrab ile yaptığı evlilikten Alara adında bir kızı bulunuyor. Şimdi ise, Gündeş'in yeni aşkının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ebru Gündeş'in sevgilisi kim? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:49
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Ebru Gündeş’in müstakbel eşi bakın kim çıktı! Yeni aşkı meğer iş insanı...

Ebru Güneş 4. kez nikah masasına oturacak! Magazin gündemine düşen iddialar sonrası, Güneş'in yeni aşkı merak konu edilmeye başlandı. Peki, Ebru Gündeş'in sevgilisi kim? İşte detaylar...

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Ebru Gündeş’in müstakbel eşi bakın kim çıktı! Yeni aşkı meğer iş insanı...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 16 yaşında iken Hamdi Vardar ile yaptığı ilk evliliğin ardından, 2002 yılında avukat Ömer Durak ile ikinci bir evlilik gerçekleştirdi. Daha sonra 2021 yılında boşandığı ve 11 yıl boyunca evli kaldığı Reza Zarrab'dan Alara adında bir kızı oldu.

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Ebru Gündeş’in müstakbel eşi bakın kim çıktı! Yeni aşkı meğer iş insanı...

Reza Zarrab ile yaşadığı boşanma süreciyle magazin manşetlerinden düşmeyen Gündeş, gönlünü bir iş insanına kaptırdı. Ebru Gündeş'in özel hayatındaki bu yeni gelişme, hayranları ve takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.

İşte Ebru Gündeş başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Ebru Gündeş’in müstakbel eşi bakın kim çıktı! Yeni aşkı meğer iş insanı...

BUSE MERAL VE SEVGİLİSİ NEBİ TAŞKAN

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Ebru Gündeş’in müstakbel eşi bakın kim çıktı! Yeni aşkı meğer iş insanı...

BUSE MERAL VE SEVGİLİSİ NEBİ TAŞKAN