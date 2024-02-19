Ebru Gündeş'in müstakbel eşi bakın kim çıktı! Yeni aşkı meğer iş insanı...

Ebru Gündeş evleniyor! Ünlü şarkıcı, 4. kez nikah masasına oturacağı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Gündeş'in daha önce Reza Zarrab ile yaptığı evlilikten Alara adında bir kızı bulunuyor. Şimdi ise, Gündeş'in yeni aşkının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ebru Gündeş'in sevgilisi kim? İşte konuya ilişkin merak edilenler...