Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşkı belgelendi! Sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı

11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıl boşanan Ebru Gündeş'in 28 yaşındaki Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkiliden iddialarla ilgili hiçbir açıklama gelmezken Khoshnaw'ın Bahar Candan ve Cansu Taşkın'la da görüntülerinin ortaya çıkması gündeme oturmuştu. İddialar tam durulmuşken Ebru Gündeş sevgilisinin sarmaş dolaş fotoğrafı ortaya çıktı.