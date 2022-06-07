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Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşkı belgelendi! Sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı

11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıl boşanan Ebru Gündeş'in 28 yaşındaki Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkiliden iddialarla ilgili hiçbir açıklama gelmezken Khoshnaw'ın Bahar Candan ve Cansu Taşkın'la da görüntülerinin ortaya çıkması gündeme oturmuştu. İddialar tam durulmuşken Ebru Gündeş sevgilisinin sarmaş dolaş fotoğrafı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 11:23
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Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşkı belgelendi! Sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş'in sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...

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Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşkı belgelendi! Sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddialara göre 28 yaşındaki Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş'e abayı fena halde yakmıştı.

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Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşkı belgelendi! Sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı

Ebru Gündeş'in hiçbir konserini kaçırmayan Iraklı iş insanı onu hep en ön masadan izliyordu.

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Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşkı belgelendi! Sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı

Lüks yaşantısı, pahalı otomobilleriyle dikkat çeken Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde Tolgahan Sayışman'ın doğum günü kutlamasına da katılmıştı.

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Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşkı belgelendi! Sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı

Akabinde ortaya atılan iddialara göre ise, Ebru Gündeş ise Rassan Khoshnaw ayrıldı. Bu ayrılığın ardından da Khoshnaw 'un Cansu Taşkın'la görüntüleri ve Bahar Candan'la ilişkisi ortaya çıktı.