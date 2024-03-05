05 Mart 2024, Salı
Ebrar Karakurt gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti!
Voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz akşam eğlenmek için gittiği bir mekanda olay çıkardı. Karakurt, bir anda şarkıcı Melsum Erdost'un elinden mikrofonu zorla aldı ve şarkı söylemeye başladı. Bunun üzerine Karakurt ile Erdost arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, Ebrar Karakurt'u dışarı çıkardı. İşte olaya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:44
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