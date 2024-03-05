Ebrar Karakurt gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti!

En son yeter ben şarkı söyleyeceğim diye sahneye atladı bunu gören Melsum'un menajeri ayıp oluyor diye Melsum'u sahneden aldı. Ebrar hâlâ şarkı söylemekte ısrar ettiği için Barış Murat Yağcı'nın ekibinden biri tepki gösterdi. Birbirlerine diklenince güvenlik gelip ayırdı ve Ebrar'ı çıkardılar."