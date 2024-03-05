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Ebrar Karakurt gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti!

Voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz akşam eğlenmek için gittiği bir mekanda olay çıkardı. Karakurt, bir anda şarkıcı Melsum Erdost'un elinden mikrofonu zorla aldı ve şarkı söylemeye başladı. Bunun üzerine Karakurt ile Erdost arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, Ebrar Karakurt'u dışarı çıkardı. İşte olaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:44
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Ebrar Karakurt gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti!

Ebrar Karakurt, dün gece Kadıköy'deki bir eğlence mekanında, müzisyen Melsum Erdost'u şarkı söylerken darp etti.

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Ebrar Karakurt gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti!

Erdost, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karakurt'un sahneye çıkarak elinden zorla mikrofonu aldığını ve bu sırada dudağına vurduğunu belirtti. Erdost, sosyal medyada paylaşılan bir mesajı alıntılayarak, "Evet, bu olay doğru" diyerek iddiaları doğruladı.

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Ebrar Karakurt gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti!

Melsum Erdost, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün gece yaşanan olaya ilişkin detayları paylaştı. Erdost'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dünü bugüne bağlayan gecede olay çıktı. Sahnede ben vardım. İzleyenler arasında Ebrar Karakurt ve Barış Murat Yağcı da vardı. Ebrar çok alkollüydü ve sahneye çıkıp dans ederek benim performansımı bozdu.

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Ebrar Karakurt gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti!

En son yeter ben şarkı söyleyeceğim diye sahneye atladı bunu gören Melsum'un menajeri ayıp oluyor diye Melsum'u sahneden aldı. Ebrar hâlâ şarkı söylemekte ısrar ettiği için Barış Murat Yağcı'nın ekibinden biri tepki gösterdi. Birbirlerine diklenince güvenlik gelip ayırdı ve Ebrar'ı çıkardılar."

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Ebrar Karakurt gittiği mekanda olay çıkardı! Şarkıcı Melsum Erdost’u darp etti!

Şarkıcı Melsum Erdost, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Gün yüzüne çıkmasaydı, ben bu konuyu açık etmeyecektim; ama madem birileri bu konuyu insanlara açtı, evet, dün akşam sahnede böyle bir durum yaşandı."