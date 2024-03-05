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Haberler Galeri 2 çocuk annesi Hazal Kaya hastalığını açıkladı! Eşi Ali Atay Aşk-ı Memnu'ya gönderme yaptı! "Nihal gerçekmiş"

2 çocuk annesi Hazal Kaya hastalığını açıkladı! Eşi Ali Atay Aşk-ı Memnu'ya gönderme yaptı! "Nihal gerçekmiş"

"Aşk-ı Memnu" dizisinde Nihal karakterini canlandıran Hazal Kaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la mutlu bir evlilik yaşayan Kaya, magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden biri haline geldi. Güzel oyuncu son olarak, eşi Ali Atay ile katıldığı bir YouTube kanalında hastalığı hakkında itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 16:31
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2 çocuk annesi Hazal Kaya hastalığını açıkladı! Eşi Ali Atay Aşk-ı Memnu’ya gönderme yaptı! Nihal gerçekmiş

2019 yılında evlenen ve aynı yıl içinde anne-baba olan Hazal Kaya ile meslektaşı Ali Atay, evliliğin ilk yılında oğulları Fikret Ali'yi, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise kızları Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldı.

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2 çocuk annesi Hazal Kaya hastalığını açıkladı! Eşi Ali Atay Aşk-ı Memnu’ya gönderme yaptı! Nihal gerçekmiş

İki çocukları olan ünlü çift, katıldıkları bir YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulundu. Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, İbrahim Selim'in sunduğu "Bu Gece" programına konuk oldu.

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2 çocuk annesi Hazal Kaya hastalığını açıkladı! Eşi Ali Atay Aşk-ı Memnu’ya gönderme yaptı! Nihal gerçekmiş

Hazal Kaya'nın en sevdiği işinin Aşk-ı Memnu olduğunu açıklayan eşi Ali Atay, çiftin samimi itiraflarıyla dikkat çekti.

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2 çocuk annesi Hazal Kaya hastalığını açıkladı! Eşi Ali Atay Aşk-ı Memnu’ya gönderme yaptı! Nihal gerçekmiş

"NİHAL'İN LANETİ GELDİ"

Kaya, yıllar önce canlandırdığı ve izleyicilerin hafızalarına kazınan Nihal karakterinin sürekli bayılmasına gönderme yaparak, "Nihal'in laneti geldi, bayılma hastası oldum." dedi.

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2 çocuk annesi Hazal Kaya hastalığını açıkladı! Eşi Ali Atay Aşk-ı Memnu’ya gönderme yaptı! Nihal gerçekmiş

Bu sözler üzerine eşi Ali Atay da espriyle karşılık vererek, "Nihal gerçekmiş." yorumunu yaptı.