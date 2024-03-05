2 çocuk annesi Hazal Kaya hastalığını açıkladı! Eşi Ali Atay Aşk-ı Memnu'ya gönderme yaptı! "Nihal gerçekmiş"

"Aşk-ı Memnu" dizisinde Nihal karakterini canlandıran Hazal Kaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la mutlu bir evlilik yaşayan Kaya, magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden biri haline geldi. Güzel oyuncu son olarak, eşi Ali Atay ile katıldığı bir YouTube kanalında hastalığı hakkında itirafta bulundu.