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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşini gören şaşkın! Meğer ünlü oyuncu...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşini gören şaşkın! Meğer ünlü oyuncu...

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin başarılı oyuncusu Ebru Özkan'ın eşi de oldukça ünlü çıktı! Oktay Kaynarca, Ali Seçkiner Alıcı gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı dizide Leyla karakterine hayat veren Ebru Özkan, sadece oyunculuğuyla değil güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Özkan'ın eşini görenler ise gözlerine inanamadı. Meğer o dizinin yıldızıymış...

Giriş Tarihi: 05.03.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 13:35
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşini gören şaşkın! Meğer ünlü oyuncu...

ATV ekranlarında her Salı yayınlanan "Ben Bu Cihana Sığamazam" dizisinin başrol oyuncusu Ebru Özkan, son zamanlarda özel hayatıyla da gündeme geliyor. Oktar Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan gibi başarılı isimlerin yer aldığı bu dizide Leyla karakterine hayat veren Özkan, başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşini gören şaşkın! Meğer ünlü oyuncu...

45 yaşındaki ünlü oyuncu, oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekerken, sosyal medyada da aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyor. Instagram hesabında 345 bin takipçisi bulunan Özkan, paylaştığı fotoğraf ve videolarla ilgi odağı haline geliyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşini gören şaşkın! Meğer ünlü oyuncu...

2016 yılında dünya evine girdiği eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Özkan, kendisi gibi oyuncu olan eşiyle birlikte pozlarını sıkça paylaşıyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşini gören şaşkın! Meğer ünlü oyuncu...

Ancak, Özkan'ın eşinin kim olduğunu dyanlar ise şaşırıyor. Meğerse eşi, bir zamanlar Show TV ekranlarında yayınlanan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinin başrol oyuncusuymuş...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşini gören şaşkın! Meğer ünlü oyuncu...

İşte Başta Ebru Özkan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...