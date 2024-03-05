Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşini gören şaşkın! Meğer ünlü oyuncu...

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin başarılı oyuncusu Ebru Özkan'ın eşi de oldukça ünlü çıktı! Oktay Kaynarca, Ali Seçkiner Alıcı gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı dizide Leyla karakterine hayat veren Ebru Özkan, sadece oyunculuğuyla değil güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Özkan'ın eşini görenler ise gözlerine inanamadı. Meğer o dizinin yıldızıymış...