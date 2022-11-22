22 Kasım 2022, Salı
Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. 9. son bölümde; Ferit, Seyran'a yardım ederek ablası Suna'yı kaçırıyor. Kazım ise olanlardan şüphelenerek iz sürmeye başladı. Suna'yı Seyran'ın yanında bulan Kazım kıyameti koparıyor. Peki, Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yok? Star TV FRAGMAN EKRANI
Giriş Tarihi: 22.11.2022 22:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 23:32
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