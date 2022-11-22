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Haberler Galeri Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. 9. son bölümde; Ferit, Seyran'a yardım ederek ablası Suna'yı kaçırıyor. Kazım ise olanlardan şüphelenerek iz sürmeye başladı. Suna'yı Seyran'ın yanında bulan Kazım kıyameti koparıyor. Peki, Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yok? Star TV FRAGMAN EKRANI

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 22:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 23:32
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Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yok? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Salı günleri yayınlanan fragmanın gelmemesi üzerinde hayranları Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı arıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI FRAGMANI NEDEN YOK?

Yalı Çapkını dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Heyecanla beklenen fragmanın yayınlanmama sebebine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin yeni bölümü Star Tv yayın akışında yer alıyor. Yani bu demek oluyor ki Yalı Çapkını'nın 10. bölümü 25 Kasım saat 20:00'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

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Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

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Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Suna evden kaçtıktan sonra Kazım'ın eziyetlerine dayanamayan Esme ağzından Seyran'ın ablasına sahip çıktığını kaçırır. Kazım deliye döner ve yalıyı basar. Seyran'ın odasına kadar çıkan Kazım'a Suna arkadan saldırır.

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Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi sonunda Kazım kanlar içinde yatakta kalırken, o esnada odaya giren Ferit şok olur.