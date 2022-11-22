Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI FRAGMANI NEDEN YOK?

Yalı Çapkını dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Heyecanla beklenen fragmanın yayınlanmama sebebine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin yeni bölümü Star Tv yayın akışında yer alıyor. Yani bu demek oluyor ki Yalı Çapkını'nın 10. bölümü 25 Kasım saat 20:00'de izleyicisinin karşısına çıkacak.