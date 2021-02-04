04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

Akrep dizisinde Duru karakterine hayat veren Aslı Melisa Uzun, oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilmesinin ardından oyunculuğa adım atan Aslı Melisa Uzun, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Akrep'in Duru'su Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi bakın kimmiş...

Giriş Tarihi: 04.02.2021 13:42
  • 1
  • 119
Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

Akrep dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle ilgi odağı olan Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Aslı Melisa Uzun başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 119
Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

SENAN KARA

  • 3
  • 119
Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

SENAN KARA VE EŞİ SERHAT TUTUMLUER

  • 4
  • 119
Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

SENAN KARA VE EŞİ SERHAT TUTUMLUER

  • 5
  • 119
Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

EBRU ÖZKAN