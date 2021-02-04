Akrep'in Duru’su Aslı Melisa Uzun’un sevgilisi bakın kim çıktı!

Akrep dizisinde Duru karakterine hayat veren Aslı Melisa Uzun, oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilmesinin ardından oyunculuğa adım atan Aslı Melisa Uzun, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Akrep'in Duru'su Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi bakın kimmiş...