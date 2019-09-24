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Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını da listede yerini aldı... İşte merakla beklenen liste
Merakla beklenen Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklandı. Listeyi açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk kadını da yer aldı. Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde yer alan Türk güzeller sosyal medyayı sallarken, bu isimlerin hayranları ise sosyal medyayı salladı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi.
Giriş Tarihi: 24.09.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 17:22
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