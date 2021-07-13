Dünyada 37 ülkede yayında! Kuruluş Osman Endonezya ve Bosna Hersek’te izleyiciyle buluşacak

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, yurt içindeki başarısını yurt dışında da sürdürmeye devam ediyor. İlk iki sezonuyla izlenme rekorları kıran dizi, dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Dünyada 37 ülkede yayınlanan yapım, şimdi de Endonezya'nın en popüler kanallarından NET TV'de yayınlanacak dizi, Bosna Hersek'te ise ülkenin en eski ve önemli kanalı Hayat TV'de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.