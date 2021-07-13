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Haberler Galeri Dünyada 37 ülkede yayında! Kuruluş Osman Endonezya ve Bosna Hersek’te izleyiciyle buluşacak

Dünyada 37 ülkede yayında! Kuruluş Osman Endonezya ve Bosna Hersek’te izleyiciyle buluşacak

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, yurt içindeki başarısını yurt dışında da sürdürmeye devam ediyor. İlk iki sezonuyla izlenme rekorları kıran dizi, dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Dünyada 37 ülkede yayınlanan yapım, şimdi de Endonezya'nın en popüler kanallarından NET TV'de yayınlanacak dizi, Bosna Hersek'te ise ülkenin en eski ve önemli kanalı Hayat TV'de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 13.07.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 12:26
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Dünyada 37 ülkede yayında! Kuruluş Osman Endonezya ve Bosna Hersek’te izleyiciyle buluşacak

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyada 37 ülkede yayında! Kuruluş Osman Endonezya ve Bosna Hersek’te izleyiciyle buluşacak

atv ekranında yayınlanan iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.

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Dünyada 37 ülkede yayında! Kuruluş Osman Endonezya ve Bosna Hersek’te izleyiciyle buluşacak

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada yüz milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.

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Dünyada 37 ülkede yayında! Kuruluş Osman Endonezya ve Bosna Hersek’te izleyiciyle buluşacak

Kuruluş Osman, şimdi de Endonezya ve Bosna Hersek'te da yayına girmeye hazırlanıyor. Endonezya'nın en popüler kanallarından NET TV'de yayınlanacak dizi, Bosna Hersek'te ise ülkenin en eski ve önemli kanalı Hayat TV'de seyirciyle buluşacak.

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Dünyada 37 ülkede yayında! Kuruluş Osman Endonezya ve Bosna Hersek’te izleyiciyle buluşacak

KURULUŞ OSMAN YÜZ MİLYONLARCA İZLEYİCİYE ULAŞIYOR

Endonezya ve Bosna Hersek ile birlikte toplam 37 ülkede izleyiciyle buluşan 'Kuruluş Osman', yayınlandığı ülkelerde beğeniyle izlenirken reytingleri de alt üst ediyor.