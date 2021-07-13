Pazartesinin en çok izleneni yine Kalp Yarası oldu!

Azade ortalık daha fazla karışmadan Antakya'dan gitmesi için Ayşe'ye para teklif etti. Zümrüt ise her şeyi bildiği için öfkesini Yaman'dan çıkardı. Yaman iyice hırslandı ve İhsan'ın karanlık işlerine dahil oldu.

Ayşe'nin kolay kolay gitmeyeceğini anlayan Azade, Ayşe'nin dolabını baştan aşağı değiştirdi. Genç kızın tüm kıyafetlerini çöpe atması Ayşe'nin bam teline dokundu ve Azade'ye tepkisi bu sefer daha sert oldu.

