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Pazartesinin en çok izleneni yine Kalp Yarası oldu!

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 13.07.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 12:17
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Pazartesinin en çok izleneni yine Kalp Yarası oldu!

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,10 izlenme oranı ve %18,96 izlenme payı alarak birinci oldu. Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamına damgasını vururken, #KalpYarası etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Pazartesinin en çok izleneni yine Kalp Yarası oldu!

AYŞE'NİN KARARI HERKESİ ŞOK ETTİ!

Ferit, Ayşe'yi hastaneye götürmek isterken karşısında Yaman'ı buldu. Yaman, Ferit'i durdurmayı denese de başaramadı. Yaman, Hande'yi yalnız bırakmazken, Ayşe'nin durumunu öğrenmek isteyen Hande büyük bir korkuyla hastaneye gitti ancak polisler tarafından gözaltına alındı.

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Pazartesinin en çok izleneni yine Kalp Yarası oldu!

Hüseyin'in öfkesini Adnan'a kusması pahalıya mal oldu. Hande'yi ihbar eden Adnan oldu. Polislerin Hande'yi ifadesini almak üzere karakola götürmesi ile ortalık iyice karıştı. Ayşe, herkesi şaşırtarak Hande'den şikayetçi olmadı.

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Pazartesinin en çok izleneni yine Kalp Yarası oldu!

Azade ortalık daha fazla karışmadan Antakya'dan gitmesi için Ayşe'ye para teklif etti. Zümrüt ise her şeyi bildiği için öfkesini Yaman'dan çıkardı. Yaman iyice hırslandı ve İhsan'ın karanlık işlerine dahil oldu.

Ayşe'nin kolay kolay gitmeyeceğini anlayan Azade, Ayşe'nin dolabını baştan aşağı değiştirdi. Genç kızın tüm kıyafetlerini çöpe atması Ayşe'nin bam teline dokundu ve Azade'ye tepkisi bu sefer daha sert oldu.

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Pazartesinin en çok izleneni yine Kalp Yarası oldu!

Hüseyin'in ortaklığı bitirmesi beklenirken bir anda ortaklığa devam kararı alması şaşkınlık yarattı. Hüseyin, işle ilgili tüm yetkilerini Hande'ye devretti.

Ne yaptıysa Ayşe'yi annesinden koruyamayan Ferit, daha fazla zarar görmemesi için anlaşmayı iptal edip Ayşe'nin İstanbul'a dönmesine karar verdi.