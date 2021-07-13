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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Maraşlı dizisi yayınlandığı ilk günden beri izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, en çok konuşulan oyuncularından oldu. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Boz'un özel hayatı mercek altına alındı. Uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile birliktelik yaşayan Boz'un eski sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Maraşlı'nın yıldızı Alina Boz'un eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 13.07.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 16:30
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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Maraşlı'da canlandırdığı Mahur karakteriyle adından söz ettiren Alina Boz, özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzel oyuncunun bir dönem ünlü oyuncuyla birliktelik yaşadığını görenler şoke oldu. İşte Alina Boz başta olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri...

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı!

KAAN YILDIRIM - EZGİ EYÜBOĞLU

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı!

KAAN YILDIRIM - EZGİ EYÜBOĞLU

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı!

ASLI ENVER - BİRKAN SOKULLU

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Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı!

ASLI ENVER - BİRKAN SOKULLU