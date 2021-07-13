Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Maraşlı dizisi yayınlandığı ilk günden beri izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, en çok konuşulan oyuncularından oldu. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Boz'un özel hayatı mercek altına alındı. Uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile birliktelik yaşayan Boz'un eski sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Maraşlı'nın yıldızı Alina Boz'un eski sevgilisi...