03 Ağustos 2024, Cumartesi
Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone Bodrum'da ödül aldı! Kurtlar Vadisi itirafıyla gündemdeydi...
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sharon Stone'a 'Uluslararası İkon Ödülü' verildi. Görkemli ödül gecesinde Stone, yoğun ilgiyle karşılandı. Diğer yandan ünlü aktris, konuk oyuncu olarak yer aldığı bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. İşte ödül töreninden kareler...
Giriş: 03.08.2024 11:51 Güncelleme: 03.08.2024 11:52
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