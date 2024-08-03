Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone Bodrum’da ödül aldı! Kurtlar Vadisi itirafıyla gündemdeydi...

Bodrum'da güzel zaman geçirdiğini söyleyen Sharon Stone, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce bir kere Bodrum'a geldim. İstanbul'da çok güzel yerlere gittim, harika şeyler deneyimledim. Harika bir takımla ben buraya geldim. Helen Hoehne, Barbaros Tapan ile olmak onlarla beraber bunları deneyimlemek müthiş bir his, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tekneyle çok güzel bir gün geçirdik, bir sürü koya gittik. Büyük bir futbol hayranıyım, Beşiktaş formasını giymek benim için onurdu. Mutluyum, güzel zaman geçirdik. Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum"