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Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone Bodrum'da ödül aldı! Kurtlar Vadisi itirafıyla gündemdeydi...

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sharon Stone'a 'Uluslararası İkon Ödülü' verildi. Görkemli ödül gecesinde Stone, yoğun ilgiyle karşılandı. Diğer yandan ünlü aktris, konuk oyuncu olarak yer aldığı bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. İşte ödül töreninden kareler...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 11:51 Güncelleme: 03.08.2024 11:52
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Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone Bodrum’da ödül aldı! Kurtlar Vadisi itirafıyla gündemdeydi...

Amerikalı yıldız oyuncu, yapımcı ve eski manken Sharon Stone, ilk kez ABD dışında yapılan Altın Küre Töreni'nin "Global İkon" ödülünü almak üzere Bodrum'a geldi.

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Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone Bodrum’da ödül aldı! Kurtlar Vadisi itirafıyla gündemdeydi...

Sharon Stone'a 'Uluslararası İkon Ödülü' verildi. Temel İçgüdü ve Casino gibi sinemanın kült yapımlarıyla Hollywood'a damgasını vuran dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, Altın Küre Ödülleri 'Uluslararası İkon Ödülü'nü Bodrum'da bir otelde düzenlenen törenle aldı.

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Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone Bodrum’da ödül aldı! Kurtlar Vadisi itirafıyla gündemdeydi...

Ödül öncesinde kırmızı halıda yürüyen Stone gazetecilerin sorularını yanıtladı ve daha sonra tören alanına geçti. Sahnede ödül alan Stone burada yaptığı konuşmanın ardından ödülüyle birlikte fotoğraf çektirdi.

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Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone Bodrum’da ödül aldı! Kurtlar Vadisi itirafıyla gündemdeydi...

Davete; Gülse Birsel, Özcan Deniz, Sıla Türkoğlu, Taro Emir Tekin, Şevval Sam, Gülseren Buğdayıcıoğlu, Nesrin Cevadzade dahil olmak üzere sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Gecenin sunuculuğunu ise Kerem Bürsin ve Büşra Pekin yaptı.

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Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone Bodrum’da ödül aldı! Kurtlar Vadisi itirafıyla gündemdeydi...

Bodrum'da güzel zaman geçirdiğini söyleyen Sharon Stone, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce bir kere Bodrum'a geldim. İstanbul'da çok güzel yerlere gittim, harika şeyler deneyimledim. Harika bir takımla ben buraya geldim. Helen Hoehne, Barbaros Tapan ile olmak onlarla beraber bunları deneyimlemek müthiş bir his, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tekneyle çok güzel bir gün geçirdik, bir sürü koya gittik. Büyük bir futbol hayranıyım, Beşiktaş formasını giymek benim için onurdu. Mutluyum, güzel zaman geçirdik. Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum"