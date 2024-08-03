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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasındaki yaş farkı bakın kaç? Meğer 2 çocuk annesi...

atv'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, meslektaşı Sinem Kobal ile olan mutlu evliliğiyle adından söz ettiriyor. 2016 yılında dünya evine giren çiftin, Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu buluyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutan çift, bu kez de aralarındaki yaş farkıyla gündem oldu. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 10:46 Güncelleme: 03.08.2024 10:46
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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasındaki yaş farkı bakın kaç? Meğer 2 çocuk annesi...

2 çocuk annesi Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor...

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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasındaki yaş farkı bakın kaç? Meğer 2 çocuk annesi...

2016 yılında dünya evine giren ünlü çiftin, Lalin ve Leyla adlarında iki evladı oldu. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasındaki yaş farkı bakın kaç? Meğer 2 çocuk annesi...

Kenan İmirzalıoğlu ve eşinin özel hayatları merak edilmeye devam ediliyorken bunlardan biri de Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın arasındaki yaş farkı oldu.

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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasındaki yaş farkı bakın kaç? Meğer 2 çocuk annesi...

Peki Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal arasında kaç yaş var? İşte başta Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasındaki yaş farkı bakın kaç? Meğer 2 çocuk annesi...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973