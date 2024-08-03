Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasındaki yaş farkı bakın kaç? Meğer 2 çocuk annesi...

atv'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, meslektaşı Sinem Kobal ile olan mutlu evliliğiyle adından söz ettiriyor. 2016 yılında dünya evine giren çiftin, Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu buluyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutan çift, bu kez de aralarındaki yaş farkıyla gündem oldu. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...