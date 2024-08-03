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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi bakın kimmiş! Kaya Çilingiroğlu'nun müstakbel damadı...

2005 yılında Kaya Çilingiroğlu'ndan boşanan Hülya Avşar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla uzun yıllardır adından söz ettiriyor. Ünlü sanatçı bu kez de kızı Zehra Çilingiroğlu'yla gündeme geldi. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Zehra, geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle görüntülenmişti. O ismin kim olduğu merak edildi. İşte Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun müstakbel damadı...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 13:44 Güncelleme: 03.08.2024 13:44
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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi bakın kimmiş! Kaya Çilingiroğlu’nun müstakbel damadı...

1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir evladı olan Hülya Avşar, bu kez kızıyla gündeme geldi.

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi bakın kimmiş! Kaya Çilingiroğlu’nun müstakbel damadı...

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra kameralar önünde büyüdü. Anne ve babası gibi dikkatleri üzerine çeken Zehra, son olarak sevgilisiyle gündem oldu.

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi bakın kimmiş! Kaya Çilingiroğlu’nun müstakbel damadı...

Takvim'in haberine göre; Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya ile Çeşme tatilinde görüntülenmişti.

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi bakın kimmiş! Kaya Çilingiroğlu’nun müstakbel damadı...

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Mürsel Kaya

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi bakın kimmiş! Kaya Çilingiroğlu’nun müstakbel damadı...

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