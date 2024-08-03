Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi bakın kimmiş! Kaya Çilingiroğlu'nun müstakbel damadı...

2005 yılında Kaya Çilingiroğlu'ndan boşanan Hülya Avşar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla uzun yıllardır adından söz ettiriyor. Ünlü sanatçı bu kez de kızı Zehra Çilingiroğlu'yla gündeme geldi. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Zehra, geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle görüntülenmişti. O ismin kim olduğu merak edildi. İşte Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun müstakbel damadı...