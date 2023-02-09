Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye yardım çağrısı: Hep birlikte üstesinden geleceğiz

Türkiye'ye destek isteyen İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kuran-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 32'nci ayetinden, "Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." kısmını aktararak, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren White Helmets kuruluşuna destekte bulundu.