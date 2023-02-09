09 Şubat 2023, Perşembe
Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye yardım çağrısı: Hep birlikte üstesinden geleceğiz
Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeye yardım yağdı. Yurt içi ve yurt dışında birçok yardım çalışması başlatılırken dünyaca ünlü isimlerden de destek mesajları geldi. Yusuf İslam, Dua Lipa, rapçi Riz Ahmed, şarkıcı Sami Yusuf, İranlı müzisyen Mohsen Namjoo ve çok sayıda ünlü, sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'ye destek mesajları paylaştı.
Giriş Tarihi: 09.02.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 13:49
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