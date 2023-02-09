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Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye yardım çağrısı: Hep birlikte üstesinden geleceğiz

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeye yardım yağdı. Yurt içi ve yurt dışında birçok yardım çalışması başlatılırken dünyaca ünlü isimlerden de destek mesajları geldi. Yusuf İslam, Dua Lipa, rapçi Riz Ahmed, şarkıcı Sami Yusuf, İranlı müzisyen Mohsen Namjoo ve çok sayıda ünlü, sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'ye destek mesajları paylaştı.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 13:49
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Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye yardım çağrısı: Hep birlikte üstesinden geleceğiz

Kültür sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayınlıyor.

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Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye yardım çağrısı: Hep birlikte üstesinden geleceğiz

Özellikle sosyal medya hesaplarında milyonlarca hayranına hitap eden yabancı sanatçıların birçoğu, depremin ilk gününden itibaren hemen her gün Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.

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Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye yardım çağrısı: Hep birlikte üstesinden geleceğiz

Türkiye'ye destek isteyen İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kuran-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 32'nci ayetinden, "Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." kısmını aktararak, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren White Helmets kuruluşuna destekte bulundu.

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Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye yardım çağrısı: Hep birlikte üstesinden geleceğiz

Grammy Ödülü sahibi, Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram'daki yaklaşık 90 milyon takipçisiyle Türkiye ve Suriye için bağış toplayan bir kurumun içeriğini paylaştı.

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Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye’ye yardım çağrısı: Hep birlikte üstesinden geleceğiz

İngiliz oyuncu ve rapçi Riz Ahmed, BBC'nin depremle ilgili haberini paylaşarak, AKUT'un yardım linkini paylaştı.