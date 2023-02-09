09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Deprem bölgesine koşan Yağmur Atacan: Film karesinde gibiyim

Deprem bölgesine koşan Yağmur Atacan: Film karesinde gibiyim

10 ili vuran deprem felaketi sonra iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Deprem bölgesine yardıma koşan isimlerden olan Yağmur Atacan ve arkadaşları 15 arazi aracıyla ulaşılamayan köylere gitti. Sabaha kadar ulaşılamayan köylere yardım taşıyan Atacan'ın rehberi ise köylülerden biri oldu. İşte Yağmur Atacan'ın "Şu an hissettigim gibi film karesindeyim sansam hep" sözleriyle paylaştığı o anlar...

Giriş Tarihi: 09.02.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 14:48
  • 1
  • 8
Deprem bölgesine koşan Yağmur Atacan: Film karesinde gibiyim

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye ile birlikte ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da destek için deprem bölgesine koştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Deprem bölgesine koşan Yağmur Atacan: Film karesinde gibiyim

Off road yaptığı bilinen oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları donanımlı 15 arazi aracı ile depremden etkilenen Hatay'a yardım için yola çıkmıştı.

  • 3
  • 8
Deprem bölgesine koşan Yağmur Atacan: Film karesinde gibiyim

Dün Hatay'a varan ve yardım için kolları sıvayan Yağmur Atacan'dan yeni haber var. Pınar Altuğ'un da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdiği eşi Yağmur Atacan hava şartları ve yolların elverişli olmaması nedeni ile ulaşılmakta zorlanılan köylere yardım taşıyor.

  • 4
  • 8
Deprem bölgesine koşan Yağmur Atacan: Film karesinde gibiyim

Sabaha kadar yardım taşıyan Yağmur Atacan ve arkadaşlarının rehberi ise bir köylü oldu. Hatay'da tanıştığı ve yoldaşlık yaptığı kişi ile paylaşımda bulunan Yağmur Atacan duygulandırdı... İşte Yağmur Atacan'ın "Şu an hissettiğim gibi film karesindeyim sansam hep" sözleriyle paylaştığı o anlar...

  • 5
  • 8
Deprem bölgesine koşan Yağmur Atacan: Film karesinde gibiyim

Atacan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Hatay'a gittiğini duyururken önemli bir uyarıda bulunmuştu.