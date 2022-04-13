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Düğün hazırlıkları yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler nikah yaptı

Magazin dünyasının en popüler çiftlerinden olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz ocak ayında evlilik kararı almıştı. 3 milyon 133 bin 280 TL'lik yüzükle evlilik teklifi alan şarkıcı, haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Şimdilerde düğün yeri arayan çiftin Dinçerler'in kardeşi Tuğba'nın düğününden kısa bir süre önce imam nikahı kıydığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 17:03
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Düğün hazırlıkları yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler nikah yaptı

Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş adamı Mehmet Dinçerler'de buldu.

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Düğün hazırlıkları yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler nikah yaptı

İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.

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Düğün hazırlıkları yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler nikah yaptı

Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine "Evet" diyen Hadise, parmağındaki 3 milyon 133 bin 280 TL'lik yüzükle, sosyal medyayı adeta sallamıştı.

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Düğün hazırlıkları yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler nikah yaptı

Mutlu birliktelikleri ile gündemden düşmeyen Dinçerler ile güzel popçu Hadise, nihayet evliliğe ilk adım attı.

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Düğün hazırlıkları yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler nikah yaptı

Mehmet Dinçerler, ailesini de alıp şarkıcıyı istemeye gitti. Ünlü çift 15 Mart'ta aile arasında nişanlandı.