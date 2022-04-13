Düğün hazırlıkları yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler nikah yaptı

Magazin dünyasının en popüler çiftlerinden olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz ocak ayında evlilik kararı almıştı. 3 milyon 133 bin 280 TL'lik yüzükle evlilik teklifi alan şarkıcı, haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Şimdilerde düğün yeri arayan çiftin Dinçerler'in kardeşi Tuğba'nın düğününden kısa bir süre önce imam nikahı kıydığı ortaya çıktı.