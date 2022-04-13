Kuruluş Osman'ın Boran'ı Yiğit Uçan'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman yayınlandığı ilk günden itibaren izleyici ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da en çok konuşulan isimler oldu. Dizide Boran karakterine hayat veren Yiğit Uçan hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla takdir topladı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun eşi de güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte başta Yiğit Uçan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...