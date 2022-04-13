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Kuruluş Osman'ın Boran'ı Yiğit Uçan'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman yayınlandığı ilk günden itibaren izleyici ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da en çok konuşulan isimler oldu. Dizide Boran karakterine hayat veren Yiğit Uçan hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla takdir topladı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun eşi de güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte başta Yiğit Uçan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 13.04.2022 16:18
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Kuruluş Osman’ın Boran’ı Yiğit Uçan’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Boran karakteriyle kendisine hayran bırakan Yiğit Uçan, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Kuruluş Osman’ın Boran’ı Yiğit Uçan’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Dizideki performansıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Uçan'ın eşi görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte başta Yiğit Uçan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Kuruluş Osman’ın Boran’ı Yiğit Uçan’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

BİLAL YİĞİT KOÇAK

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Kuruluş Osman’ın Boran’ı Yiğit Uçan’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

BİLAL YİĞİT KOÇAK'IN SEVGİLİSİ BERFE SANCAK

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Kuruluş Osman’ın Boran’ı Yiğit Uçan’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı