14 Nisan 2022, Perşembe
Tolga Arman Demet Şener’in ayaklarını yerden kesti! Paris'te romantizm rüzgarı
İbrahim Kutluay ile olaylı ayrılığının ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener bu evliliğinde de mutluluğu bulamamıştı. Şimdilerde üçüncü baharını yaşayan Şener'in yüzü Tolga Arman'la yeniden güldü. İş insanı, Şener'i 45. yaş gününde Paris tatiline çıkararak eski mankenin ayaklarını yerden kesti...
Giriş Tarihi: 14.04.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 08:43
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