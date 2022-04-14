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Tolga Arman Demet Şener’in ayaklarını yerden kesti! Paris'te romantizm rüzgarı

İbrahim Kutluay ile olaylı ayrılığının ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener bu evliliğinde de mutluluğu bulamamıştı. Şimdilerde üçüncü baharını yaşayan Şener'in yüzü Tolga Arman'la yeniden güldü. İş insanı, Şener'i 45. yaş gününde Paris tatiline çıkararak eski mankenin ayaklarını yerden kesti...

Giriş Tarihi: 14.04.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 08:43
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Tolga Arman Demet Şener’in ayaklarını yerden kesti! Paris’te romantizm rüzgarı

Demet Şener, üçüncü baharını yaşıyor...

İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'la 2005'te yaptığı evliliği 2018'de olaylı bir şekilde biten Şener, o dönem büyük sıkıntılar çekti.

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Tolga Arman Demet Şener’in ayaklarını yerden kesti! Paris’te romantizm rüzgarı

Kutluay'ın kendisini Edwina Sponza ile aldatmasını uzun süre hazmedemeyen eski mankenin yüzü Cenk Küpeli sayesinde yeniden güldü.

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Tolga Arman Demet Şener’in ayaklarını yerden kesti! Paris’te romantizm rüzgarı

Ancak Demet Şener'in Küpeli ile 2019'da yaptığı evliliği de sadece iki yıl sürdü.

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Tolga Arman Demet Şener’in ayaklarını yerden kesti! Paris’te romantizm rüzgarı

AYAKLARINI YERDEN KESTİ

Geçtiğimiz aylarda "Aşkımızdan vahim durumdayız!" dediği Tolga Arman'la yeni bir ilişkiye yelken açan eski manken, sevgilisinin doğum günü jestiyle havalara uçtu.

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Tolga Arman Demet Şener’in ayaklarını yerden kesti! Paris’te romantizm rüzgarı

Arman, Demet Şener'i 45. yaş günü şerefine Paris'e götürdü. Aşıklar şehrinde geceliği 35 bin TL olan lüks bir otele de rezervasyon yaptıran Tolga Arman, "Romantik enişte" dedirtti.