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Dudullu Postası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin konusu ve oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor?

Dudullu Postası dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dudullu Postası yeni dizi mi? Hangi kanalda yayınlanıyor? Dudullu Postası dizi oyuncuları ve konusu ne? gibi tüm merak edilen soruların yanıtı haberimizde... Başrollerinde Hekimoğlu dizisinde Vahap karakterini oynayan Güven Kıraç, Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini oynayan Taner Ölmez, Erkan Can ve Hazar Ergüçlü gibi usta isimlerin oynadığı dizi televizyonda ilk kez Kanal D ekranında yayınlanmaya başladı. Peki dizi kaç bölüm sürecek işte merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 21:46 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 22:02
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Dudullu Postası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin konusu ve oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor?

Kanal D ekranında başlayan ve ilk bölümü perşembe akşamı yayınlanan Dudullu Postası dizisi güçlü oyucu kadrosuyla dikkat çekti. Hekimoğlu dizisinde Vahap karakteriyle diziseverlerle buluşan Güven Kıraç ve Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplayan Taner Ölmez dizisinin kadrosunda dikkat çeken isimler...

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Dudullu Postası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin konusu ve oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor?

Televizyonda ilk bölümü yayınlanan diziyi gören seyirlerde kafa karışıklığı oldu ve Güvenç Kıraç ile Taner Ölmez şu anda rol aldıkları diziden ayrılıp ayrılmadıkları merak konusu oldu? İşte bu sorunun yanıtı ve diziyle ilgili merak edilen her şey haberimizde...

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Dudullu Postası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin konusu ve oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor?

DUDULLU POSTASI NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Dudullu semtinde çekildi.

DİZİNİN KONUSU NE?

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu'da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem'le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis'e (Hazar Ergüçlü), Melis'in abisi Eyüp'ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki "Kayıp Babalar"ı bulmaya çalışır.

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Dudullu Postası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin konusu ve oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor?

Dizinin yönetmenliği Onur Ünlü üstenledi. Oyuncu kadrosunda ise birbirinden ünlü isimler yer aldı.

DUDULLU POSTASI OYUNCU KADROSU

Güven Kıraç (Asım), Erkan Can (Vasıf), Taner Ölmez (Tayfur), Hazar Ergüçlü (Melis), Bülent Şakrak (Eyüp), Ayda Aksel (Emine), Ahmet Rıfat Şungar (Ersan), Özgür Emre Yıldırım (Cem), Aslı Bekiroğlu (Betül), Gözde Çığacı (Gül), Levent Tülek (Sebati )

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Dudullu Postası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin konusu ve oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor?

"MUCİZE DOKTOR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

Dullu Postası dizisinin 'Yeni Dizi' ibaresiyle Kanal D ekranında gören diziseverlerin Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez'in diziden ayırıldığını ya da dizini finali mi yaptığını merak etti. Kısa süre içerisinde internette "Mucize Doktor dizisi final mi yaptı? Mucize Doktor bitti mi? Taner Ölmez diziden ayrıldı mı? Ali Vefa karakteri diziden ayrıldı mı?" sorularına yanıt aradı.