Dudullu Postası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin konusu ve oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor?

Dudullu Postası dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dudullu Postası yeni dizi mi? Hangi kanalda yayınlanıyor? Dudullu Postası dizi oyuncuları ve konusu ne? gibi tüm merak edilen soruların yanıtı haberimizde... Başrollerinde Hekimoğlu dizisinde Vahap karakterini oynayan Güven Kıraç, Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini oynayan Taner Ölmez, Erkan Can ve Hazar Ergüçlü gibi usta isimlerin oynadığı dizi televizyonda ilk kez Kanal D ekranında yayınlanmaya başladı. Peki dizi kaç bölüm sürecek işte merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 21:46 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 22:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL