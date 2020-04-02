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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Dizide Yılmaz'ın eşi olan 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Melike İpek Yalova'nın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Geçtiğimiz Eylül ayında sessiz sedasız evlenen Melike İpek Yalova'nın eşi merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 18:09
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Müjgan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Melike İpek Yalova özel hayatıyla da merak konusu oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında sessiz sedasız evlenen Melike İpek Yalova'nın eşi merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova ve birçok ünlü ismin eşi...

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı!

TOLGA SARITAŞ

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı!

TOLGA SARITAŞ VE SEVGİLİSİ ZEYNEP MAYRUK

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı!

TOLGA SARITAŞ'IN SEVGİLİSİ ZEYNEP MAYRUK

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kim çıktı!

EMİR BENDERLİOĞLU