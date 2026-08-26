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Trump yas ilan etti: Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Country müziğin efsane isimlerinden Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. Parton'ın vefatı müzik dünyasını yasa boğarken, ABD Başkanı Donald Trump sanatçının anısına ülke genelinde bayrakların bir hafta yarıya indirileceğini açıkladı.

Trump yas ilan etti: Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti 1

Country müziğin efsane isimlerinden Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. "Jolene" ve "I Will Always Love You" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Amerikalı sanatçının vefat haberi, yakınları tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımla duyuruldu.

Trump yas ilan etti: Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti 2

ACI HABERİ YEĞENİ DUYURDU

Parton'ın ABD'deki evinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Sanatçının yeğeni Brian Seaver, yaptığı açıklamada, "Dolly ışık içinde yaşadı ve şüphesiz ki şu an İsa'nın kollarında" ifadelerini kullandı.

Yeğen Bryan paylaşımında Dolly Parton'ın ölümünden yıllar önce bu duyuruyu yapmasını kendisine vasiyet ettiğini de belirtti.

KANSERLE MÜCADELE ETMİŞTİ

New York Times'ın haberine göre, Parton, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce Las Vegas'taki konser serisini iptal etmişti. Bir sözcü, sanatçının cuma günü Nashville'deki bir kanser merkezine gittiğini söyledi.

Sanatçının menajeri de Parton'ın Nashville'de huzur içinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Kanserle cesurca yürüttüğü kısa bir mücadelenin ardından Dolly, sevdikleri yanındayken Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'nde hayata gözlerini yumdu." denildi.

Trump yas ilan etti: Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti 3

TRUMP YAS İLAN ETTİ

Parton'ın vefatının ardından ABD Başkanı Donald Trump da taziye mesajı yayımladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Parton'ın anısına ABD genelindeki Amerikan bayraklarının bir hafta boyunca yarıya indirileceğini açıkladı.

Trump yas ilan etti: Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti 4

"MİLYONLARCA İNSAN İÇİN GERÇEK BİR KAYIPTIR"

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üzüntüyle bildiriyorum ki en büyük country şarkıcılarından biri ve çok daha fazlası olan Dolly Parton hayatını kaybetti. Bu, milyonlarca insan için gerçek bir kayıptır. Onun gibisi hiçbir zaman olmadı ve bir daha da olmayacak. Onun anısına, bu akşam saat 18.00'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri genelinde Amerikan bayraklarını bir hafta boyunca yarıya indireceğim. Huzur içinde yat, Dolly! Dünya seni seviyor."

Trump yas ilan etti: Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti 5

7 GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

Dolly Parton, 1978 yılından bu yana 7 kez Grammy Ödülü kazandı ve 42 kez Grammy Ödülü'ne aday gösterildi. Ünlü sanatçı ayrıca Akademi, Tony ve Emmy ödüllerine de aday gösterildi.

Trump yas ilan etti: Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti 6

Kariyeri boyunca country müziğin en önemli isimleri arasında yer alan Parton, "Jolene" ve "I Will Always Love You" başta olmak üzere çok sayıda unutulmaz esere imza attı.

Trump yas ilan etti: Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti 7

HAYATININ AŞKIYLA 60 YILA YAKIN EVLİ KALDI

Parton'ın ölüm haberi, yaklaşık 60 yılını birlikte geçirdiği eşi Carl Thomas Dean'i kaybetmesinden bir yıl beş ay sonra geldi.

Dolly Parton, 1966 yılında evlendiği ve yaklaşık 60 yıl birlikte olduğu eşi Carl Thomas Dean'i Mart 2025'te 82 yaşında kaybetmişti.

Uzun yıllar süren evliliğinin ardından eşinin ölümüyle büyük bir üzüntü yaşayan Parton, o dönemde yaptığı açıklamada, "Carl ve ben birlikte harika yıllar geçirdik. Kelimeler, 60 yıl boyunca paylaştığımız aşkı anlatmaya yetmez" ifadelerini kullanmıştı. Çift, uzun evliliklerine rağmen çocuk sahibi olmadı.

Trump yas ilan etti: Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti 8

Parton, çocuk sahibi olmamasını ise hayatının bir eksikliği olarak görmediğini dile getirmişti. Ünlü sanatçı, "Tanrı benim çocuk sahibi olmamı istemedi. Bütün çocuklar benim olsun istedi" sözleriyle bu konudaki düşüncesini anlatmıştı.

Trump yas ilan etti: Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti 9

Çocuklara olan sevgisini hayatının önemli bir parçası haline getiren Parton, 1995 yılında Imagination Library adlı projeyi başlattı. Proje kapsamında çocukların kitaplara erişimini destekleyen Parton, yıllar boyunca eğitim ve çocuklara yönelik çalışmalarıyla da adından söz ettirdi.

Trump yas ilan etti: Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti 10

SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Parton, Eylül 2025'te ise sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelmişti. Kardeşinin sosyal medyadan ablası için dua istemesinin ardından hayranları endişelenmişti. Ancak ünlü şarkıcı, daha sonra yaptığı açıklamada durumunun ölümcül olmadığını belirterek bir enfeksiyon geçirdiğini ve doktorların seyahat etmesini yasakladığını söylemişti.

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