Trump yas ilan etti: Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti

Country müziğin efsane isimlerinden Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. Parton'ın vefatı müzik dünyasını yasa boğarken, ABD Başkanı Donald Trump sanatçının anısına ülke genelinde bayrakların bir hafta yarıya indirileceğini açıkladı.

Country müziğin efsane isimlerinden Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. "Jolene" ve "I Will Always Love You" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Amerikalı sanatçının vefat haberi, yakınları tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımla duyuruldu.

ACI HABERİ YEĞENİ DUYURDU Parton'ın ABD'deki evinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Sanatçının yeğeni Brian Seaver, yaptığı açıklamada, "Dolly ışık içinde yaşadı ve şüphesiz ki şu an İsa'nın kollarında" ifadelerini kullandı. Yeğen Bryan paylaşımında Dolly Parton'ın ölümünden yıllar önce bu duyuruyu yapmasını kendisine vasiyet ettiğini de belirtti. KANSERLE MÜCADELE ETMİŞTİ New York Times'ın haberine göre, Parton, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce Las Vegas'taki konser serisini iptal etmişti. Bir sözcü, sanatçının cuma günü Nashville'deki bir kanser merkezine gittiğini söyledi. Sanatçının menajeri de Parton'ın Nashville'de huzur içinde yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Kanserle cesurca yürüttüğü kısa bir mücadelenin ardından Dolly, sevdikleri yanındayken Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'nde hayata gözlerini yumdu." denildi.

TRUMP YAS İLAN ETTİ Parton'ın vefatının ardından ABD Başkanı Donald Trump da taziye mesajı yayımladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Parton'ın anısına ABD genelindeki Amerikan bayraklarının bir hafta boyunca yarıya indirileceğini açıkladı.

"MİLYONLARCA İNSAN İÇİN GERÇEK BİR KAYIPTIR" Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Üzüntüyle bildiriyorum ki en büyük country şarkıcılarından biri ve çok daha fazlası olan Dolly Parton hayatını kaybetti. Bu, milyonlarca insan için gerçek bir kayıptır. Onun gibisi hiçbir zaman olmadı ve bir daha da olmayacak. Onun anısına, bu akşam saat 18.00'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri genelinde Amerikan bayraklarını bir hafta boyunca yarıya indireceğim. Huzur içinde yat, Dolly! Dünya seni seviyor."