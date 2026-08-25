Hülya Avşar yorum yaptı, Feraye Tanyolaç sessiz kalmadı

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, 23 Ağustos 2006 doğumlu oğulları Hüseyin Kaya'nın 20'nci yaş gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Eski eşler, oğullarının yeni yaşı için peş peşe duygusal mesajlar yayınladı.

Baba Kaya Çilingiroğlu ise oğlunun çocukluk fotoğraflarından oluşan bir kolajı takipçileriyle paylaşarak, "Sen her zaman dev bir Kaya bebek kalacaksın canım oğlum. Seni ne kadar çok sevdiğimi ancak baba olunca anlayacaksın" ifadelerini kullandı.