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Hülya Avşar yorum yaptı, Feraye Tanyolaç sessiz kalmadı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nun oğulları Hüseyin Kaya, 20 yaşına bastı. Eski eşinin oğlunun doğum gününü unutmayan Hülya Avşar'ın paylaşımın altına yaptığı yorum ve Feraye Tanyolaç'ın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Hülya Avşar yorum yaptı, Feraye Tanyolaç sessiz kalmadı 1

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, 23 Ağustos 2006 doğumlu oğulları Hüseyin Kaya'nın 20'nci yaş gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Eski eşler, oğullarının yeni yaşı için peş peşe duygusal mesajlar yayınladı.

Hülya Avşar yorum yaptı, Feraye Tanyolaç sessiz kalmadı 2

HÜSEYİN KAYA 20 YAŞINA BASTI

Feraye Tanyolaç, oğlu Hüseyin Kaya ile çekilmiş karesini paylaşarak, "20 yıl evvel hayatımıza gelen en güzel hediyesin" notunu düştü.

Hülya Avşar yorum yaptı, Feraye Tanyolaç sessiz kalmadı 3

Baba Kaya Çilingiroğlu ise oğlunun çocukluk fotoğraflarından oluşan bir kolajı takipçileriyle paylaşarak, "Sen her zaman dev bir Kaya bebek kalacaksın canım oğlum. Seni ne kadar çok sevdiğimi ancak baba olunca anlayacaksın" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar yorum yaptı, Feraye Tanyolaç sessiz kalmadı 4

HÜLYA AVŞAR SESSİZ KALMADI

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar da Hüseyin Kaya'nın doğum gününü unutmadı. Feraye Tanyolaç'ın kutlama paylaşımının altına yorum yapan Avşar, "Mutlu yılları olsun daima" diyerek Hüseyin Kaya'nın yeni yaşını kutladı.

Hülya Avşar'ın bu samimi mesajı kısa sürede dikkat çekerken, kullanıcılar da Avşar'ın jestine olumlu yorumlarda bulundu.

Hülya Avşar yorum yaptı, Feraye Tanyolaç sessiz kalmadı 5

FERAYE TANYOLAÇ'TAN YANIT

Hülya Avşar'ın yorumunu karşılıksız bırakmayan Feraye Tanyolaç ise Avşar'a, "Aminn, hep beraber" yanıtını verdi.

Hülya Avşar yorum yaptı, Feraye Tanyolaç sessiz kalmadı 6

Tanyolaç'ın bu cevabı, ikili arasındaki dostane ilişkinin bir kez daha gözler önüne serilmesini sağladı.

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