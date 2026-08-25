Hülya Avşar yorum yaptı, Feraye Tanyolaç sessiz kalmadı
Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nun oğulları Hüseyin Kaya, 20 yaşına bastı. Eski eşinin oğlunun doğum gününü unutmayan Hülya Avşar'ın paylaşımın altına yaptığı yorum ve Feraye Tanyolaç'ın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, 23 Ağustos 2006 doğumlu oğulları Hüseyin Kaya'nın 20'nci yaş gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Eski eşler, oğullarının yeni yaşı için peş peşe duygusal mesajlar yayınladı.
HÜSEYİN KAYA 20 YAŞINA BASTI
Feraye Tanyolaç, oğlu Hüseyin Kaya ile çekilmiş karesini paylaşarak, "20 yıl evvel hayatımıza gelen en güzel hediyesin" notunu düştü.
Baba Kaya Çilingiroğlu ise oğlunun çocukluk fotoğraflarından oluşan bir kolajı takipçileriyle paylaşarak, "Sen her zaman dev bir Kaya bebek kalacaksın canım oğlum. Seni ne kadar çok sevdiğimi ancak baba olunca anlayacaksın" ifadelerini kullandı.
HÜLYA AVŞAR SESSİZ KALMADI
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar da Hüseyin Kaya'nın doğum gününü unutmadı. Feraye Tanyolaç'ın kutlama paylaşımının altına yorum yapan Avşar, "Mutlu yılları olsun daima" diyerek Hüseyin Kaya'nın yeni yaşını kutladı.
Hülya Avşar'ın bu samimi mesajı kısa sürede dikkat çekerken, kullanıcılar da Avşar'ın jestine olumlu yorumlarda bulundu.
FERAYE TANYOLAÇ'TAN YANIT
Hülya Avşar'ın yorumunu karşılıksız bırakmayan Feraye Tanyolaç ise Avşar'a, "Aminn, hep beraber" yanıtını verdi.
Tanyolaç'ın bu cevabı, ikili arasındaki dostane ilişkinin bir kez daha gözler önüne serilmesini sağladı.