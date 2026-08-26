Altı Üstü İstanbul'da sürpriz detay! Nehir Erdoğan'dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' göndermesi

Dizide Hikmet ile evlenen Katina'nın, Hikmet'in kızı Melis ile de aile bağı kurulmuştu. Melis karakterini canlandıran Yüsra Geyik ile Nehir Erdoğan'ın yıllar sonra Altı Üstü İstanbul dizisinde anne-kızı oynaması, geçmişteki bu bağlantıyı yeniden hatırlattı.

"İZLEYİCİNİZ BOL OLSUN"

Nilgün Belgün, sohbetin sonunda ise "Ay ikinizi de çok öpüyorum, kolay gelsin, izleyiciniz bol olsun" sözleriyle eski rol arkadaşlarına ve dizi ekibine başarı dileğinde bulundu.