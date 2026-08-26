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Altı Üstü İstanbul'da sürpriz detay! Nehir Erdoğan'dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' göndermesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da anne-kızı canlandıran Nehir Erdoğan ve Yüsra Geyik'in setten paylaştığı kareler dikkat çekti. İkilinin fotoğrafına yorum yapan usta oyuncu Nilgün Belgün ile Nehir Erdoğan arasındaki diyalog ise yıllar önce ekrana gelen Yabancı Damat dizisini yeniden gündeme getirdi.

Altı Üstü İstanbul'da sürpriz detay! Nehir Erdoğan'dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' göndermesi 1

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle yeni sezonda da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizide Zehra Cankaya karakterine hayat veren Nehir Erdoğan ile kızı Nihal Cankaya'yı oynayan Yüsra Geyik'in ekran uyumu izleyicilerden beğeni topluyor.

Altı Üstü İstanbul'da sürpriz detay! Nehir Erdoğan'dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' göndermesi 2

İkilinin set dışında kurduğu samimi dostluk da sosyal medya paylaşımlarına yansıyor. Nehir Erdoğan, Altı Üstü İstanbul setinden rol arkadaşlarıyla çekilen kareleri sosyal medya hesabından "Ziyankâr" notuyla paylaştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören gönderiye yapılan yorumlar arasında Nilgün Belgün'ün mesajı da dikkat çekti.

Altı Üstü İstanbul'da sürpriz detay! Nehir Erdoğan'dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' göndermesi 3

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Katina Hala karakteriyle hafızalara kazınan Nilgün Belgün, Nehir Erdoğan ile Yüsra Geyik'in aynı karede yer almasına kayıtsız kalamadı.

Belgün, eski rol arkadaşına, "Sen büyüdün de anne mi oldun artık:)))))))))" sözleriyle takıldı.

Altı Üstü İstanbul'da sürpriz detay! Nehir Erdoğan'dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' göndermesi 4

NEHİR ERDOĞAN'DAN YABANCI DAMAT GÖNDERMESİ

Nilgün Belgün'ün yorumuna yanıt veren Nehir Erdoğan ise yıllar öncesine gönderme yaptı. Erdoğan, usta oyuncuya "Hem de senin Yabancı Damat'taki cici kızının annesi Nilgoşum" diyerek karşılık verdi.

Bu yorumla birlikte üç oyuncunun yıllar önceki dizi bağlantısı da yeniden gündeme geldi.

Altı Üstü İstanbul'da sürpriz detay! Nehir Erdoğan'dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' göndermesi 5

SOSYAL MEDYADA NOSTALJİ RÜZGARI

Yabancı Damat dizisinde Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı Nazlı karakteri, Niko ile yaşadığı aşkla hikâyenin merkezinde yer alıyordu. Nilgün Belgün ise Nazlı'nın Katina Halası olarak izleyicilerin karşısına çıkıyordu.

Altı Üstü İstanbul'da sürpriz detay! Nehir Erdoğan'dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' göndermesi 6

Dizide Hikmet ile evlenen Katina'nın, Hikmet'in kızı Melis ile de aile bağı kurulmuştu. Melis karakterini canlandıran Yüsra Geyik ile Nehir Erdoğan'ın yıllar sonra Altı Üstü İstanbul dizisinde anne-kızı oynaması, geçmişteki bu bağlantıyı yeniden hatırlattı.

"İZLEYİCİNİZ BOL OLSUN"

Nilgün Belgün, sohbetin sonunda ise "Ay ikinizi de çok öpüyorum, kolay gelsin, izleyiciniz bol olsun" sözleriyle eski rol arkadaşlarına ve dizi ekibine başarı dileğinde bulundu.

Altı Üstü İstanbul'da sürpriz detay! Nehir Erdoğan'dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' göndermesi 7

YÜSRA GEYİK'TEN NEHİR ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Öte yandan Yüsra Geyik ile Nehir Erdoğan arasındaki samimi bağ da sosyal medya yorumlarına yansıdı. Geyik, rol arkadaşının paylaşımına yaptığı yorumda Erdoğan'a övgü yağdırdı.

Geyik, "İçinin güzelliği yüzüne vurmuş. Sana dokunup topraklanıyorum. Enerjisini, gülüşünü, aklını, fikrini, niyetini sevdiğim iyi ki varsın" ifadelerini kullandı.

Altı Üstü İstanbul'da sürpriz detay! Nehir Erdoğan'dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' göndermesi 8

"PERİ KALPLİM" DİYEREK KARŞILIK VERDİ

Nehir Erdoğan da genç oyuncunun duygusal mesajına kayıtsız kalmadı. Erdoğan, Yüsra Geyik'e "Seni ne yapacağız küçük bilge Bambino'm, peri kalplim, uğurlumuz, canımız" sözleriyle karşılık verdi.

İki oyuncunun birbirlerine yönelik sevgi dolu mesajları, Altı Üstü İstanbul izleyicilerinden de büyük ilgi gördü. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan yorumlar, hem dizinin setindeki dostluğu hem de Yabancı Damat döneminden kalan nostaljik bağı yeniden gündeme taşıdı.

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