Altı Üstü İstanbul'da sürpriz detay! Nehir Erdoğan'dan yıllar sonra gelen 'Yabancı Damat' göndermesi
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da anne-kızı canlandıran Nehir Erdoğan ve Yüsra Geyik'in setten paylaştığı kareler dikkat çekti. İkilinin fotoğrafına yorum yapan usta oyuncu Nilgün Belgün ile Nehir Erdoğan arasındaki diyalog ise yıllar önce ekrana gelen Yabancı Damat dizisini yeniden gündeme getirdi.
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle yeni sezonda da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizide Zehra Cankaya karakterine hayat veren Nehir Erdoğan ile kızı Nihal Cankaya'yı oynayan Yüsra Geyik'in ekran uyumu izleyicilerden beğeni topluyor.
İkilinin set dışında kurduğu samimi dostluk da sosyal medya paylaşımlarına yansıyor. Nehir Erdoğan, Altı Üstü İstanbul setinden rol arkadaşlarıyla çekilen kareleri sosyal medya hesabından "Ziyankâr" notuyla paylaştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören gönderiye yapılan yorumlar arasında Nilgün Belgün'ün mesajı da dikkat çekti.
2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Katina Hala karakteriyle hafızalara kazınan Nilgün Belgün, Nehir Erdoğan ile Yüsra Geyik'in aynı karede yer almasına kayıtsız kalamadı.
Belgün, eski rol arkadaşına, "Sen büyüdün de anne mi oldun artık:)))))))))" sözleriyle takıldı.
NEHİR ERDOĞAN'DAN YABANCI DAMAT GÖNDERMESİ
Nilgün Belgün'ün yorumuna yanıt veren Nehir Erdoğan ise yıllar öncesine gönderme yaptı. Erdoğan, usta oyuncuya "Hem de senin Yabancı Damat'taki cici kızının annesi Nilgoşum" diyerek karşılık verdi.
Bu yorumla birlikte üç oyuncunun yıllar önceki dizi bağlantısı da yeniden gündeme geldi.
SOSYAL MEDYADA NOSTALJİ RÜZGARI
Yabancı Damat dizisinde Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı Nazlı karakteri, Niko ile yaşadığı aşkla hikâyenin merkezinde yer alıyordu. Nilgün Belgün ise Nazlı'nın Katina Halası olarak izleyicilerin karşısına çıkıyordu.