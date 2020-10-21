İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e sert tepki: "Teröre göz yumanlar beni temsil edemez"

"Daha önce MESAM ile ilgili de söylemiştim; 'Meslek birlikleri ne hale düştü' diye. Daha ne pislikler çıkar buralardan belli değil! Kobani olaylarını yapanlar arasında yer aldığı için genel sekreter yardımcısı tutuklanıyor ama MÜYORBİR Başkanı ve mevcut yönetim utanıp sıkılmıyor, insan içine çıkabiliyor. Ben içinde olduğum kurumda böyle bir ihanet yaşandığı için günlerdir uykusuzum."