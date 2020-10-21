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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e sert tepki: "Teröre göz yumanlar beni temsil edemez" İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e sert tepki: "Teröre göz yumanlar beni temsil edemez"
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Bircan Yorulmaz, geçtiğimiz günlerde Kobani olayları kapsamında tutuklandı. Birlik üyelerinden olan Karadenizli şarkıcı İsmail Türüt, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Günaydın'a açıklamalarda bulunan Türüt, "Böyle bir ihanetin içindekilere göz yuman zihniyet beni temsil edemez." sözleriyle tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 09:24
Kobani olayları kapsamında Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Bircan Yorulmaz'ın geçtiğimiz günlerde tutuklanmasının ardından birlik üyesi Karadenizli sanatçı İsmail Türüt, çarpıcı açıklamalar yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR 'ÇARPIK BİR SİSTEM VAR'
Yıllardır müzik meslek birliklerindeki usulsüzlükleri, haksızlıkları konuşmaktan yorulduğunu söyleyen Türüt,
"Herkes kapalı kapılar ardından şikayetlerini dile getiriyor, bir ben sesimi çıkarıyorum. Müzik meslek birlikleri o kadar çarpık bir sistem ile yönetiliyor ki daha mektup yazmasını bilmeyen üyeler fahiş rakamlar ile telifler kazanıyor" dedi.
Bu adaletsizlikler ile mücadele ederken geçtiğimiz günlerde MÜYORBİR Genel Sekreter Yardımcısı Bircan Yorulmaz'ın Kobani olayları kapsamında tutuklanması sonrası 'Yeter' dediğini belirten Türüt, sözlerine şöyle devam etti: "
Beni temsil eden isimlerin genel sekreterliğinde böyle bir skandalın yaşanmasını aklım almıyor. Böyle bir kurumda terör örgütü uzantılı bir kişi asla yer alamaz. Mevcut yönetimi reddediyorum, kınıyorum. Böyle bir ihanetin içindekilere göz yuman zihniyet beni temsil edemez." 'GÜNLERDİR UYUYAMIYORUM'
MÜYORBİR yönetimine "Böyle bir olay sonrası nasıl sokağa sanatçıyız diye çıkıp insanların yüzüne bakabiliyorsunuz?" diye seslenen Türüt, üyesi olduğu kurumda yaşanan olaydan dolayı uyuyamadığını ifade etti:
"Daha önce MESAM ile ilgili de söylemiştim; 'Meslek birlikleri ne hale düştü' diye. Daha ne pislikler çıkar buralardan belli değil! Kobani olaylarını yapanlar arasında yer aldığı için genel sekreter yardımcısı tutuklanıyor ama MÜYORBİR Başkanı ve mevcut yönetim utanıp sıkılmıyor, insan içine çıkabiliyor. Ben içinde olduğum kurumda böyle bir ihanet yaşandığı için günlerdir uykusuzum."